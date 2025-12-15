L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a reconnu que son équipe avait eu de la réussite de s’imposer contre Monaco (1-0) hier soir. Mais qu’elle avait des circonstances atténuantes.

Le Vélodrome a poussé un énorme ouf de soulagement, hier, au coup de sifflet final de l’arbitre. Car, hormis, vingt premières minutes de domination totale, l’OM a énormément souffert pour venir à bout de l’AS Monaco (1-0). Les joueurs de la Principauté ont eu deux buts refusés pour hors-jeu, ont vu Geronimo Rulli sortir deux parades extraordinaires et Nayef Aguerd sauver un tir sur sa ligne. Et alors que les supporters marseillais se seraient volontiers contentés d’un 0-0, Pierre-Emile Hojbjerg a servi en retrait Mason Greenwood, dont la frappe en lucarne a fait exploser l’enceinte du boulevard Michelet à la 82e. Grâce à ce but, l’OM a repris place sur le podium et passera la trêve hivernale au chaud. Mais il n’a pas dissipé les doutes concernant son niveau de jeu.

« Pour tenir ce rythme, il faut s’habituer à être sous l’eau »

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas tenté de nier l’évidence mais il a souligné que l’OM avait des circonstances atténuantes : « On a 9 points en Ligue des champions, 32 en championnat et on est 3es. C’est une victoire de caractère aujourd’hui. Mais on ne peut pas être pleinement satisfaits : on a perdu des points en route. On est encore en lutte en championnat et en Ligue des champions, malgré l’indisponibilité de Traoré et Medina, et la blessure de Gouiri. Aubameyang serre les dents pour jouer tous les matchs. On peut encore améliorer notre jeu. Il reste le match de Coupe, la première partie de saison n’est pas finie. Puis le match du 4 contre Nantes et la rencontre au Koweït face au PSG. Pour tenir ce rythme, il faut s’habituer à être sous l’eau ».

Il est effectivement important pour une équipe de remporter ce genre de matches qui peut basculer d’un côté comme de l’autre. D’ailleurs, la saison dernière, l’OM avait aussi attendu les derniers instants de son match contre Monaco (2-1) au Vélodrome pour s’imposer alors qu’il avait été ballotté pendant 90 minutes. Mais ses supporters doivent quand même espérer que l’équipe fera preuve d’un peu plus de maîtrise et tirera moins la langue avec la nouvelle année !