OM – L’analyse de Bastien Aubert : « De Zerbi peut (encore) remercier Greenwood »

Mis sous pression par tous ses concurrents directs au classement, l’OM a longtemps été ballotté par une équipe de l’AS Monaco bien organisée. Mais ce diable de Mason Greenwood est encore sorti de sa boîte (1-0).

Il va falloir que les supporters de l’OM se fassent une raison : ils chérissent une équipe à réaction. Ballottés ce soir par une équipe de l’AS Monaco bien organisée mais pas transcendante (que d’approximations techniques !), les Marseillais ont attendu d’être dos au mur pour déclencher les hostilités après l’heure de jeu. Pendant ce temps, sur son banc de touche, Roberto De Zerbi passait son temps à s’arracher les cheveux.

Coincé entre l’incompréhension de voir ses hommes incapables d’imprégner de l’intensité sur la durée et ses propres choix tactiques : il a aligné ce soir son 22e onze différent en 22 matches toutes compétitions confondues cette saison ! Cela en dit forcément long sur la situation sinusoïdale de son OM. Un an et demi après son arrivée sur le banc de l’OM, force est de constater qu’on ne comprend toujours pas ce que veut vraiment mettre en place le technicien italien.

Greenwood, seule constante dans le brouillard de l’OM

Parfois tranchante, celle-ci est trop souvent branchée sur courant alternatif pour diffuser l’impression de maîtriser ses matches. Ce constat était encore assez criant ce soir. Si Pierre-Emile Höjbjerg (41e) puis Geronimo Rulli (74e) et la VAR (qui a annulé un but de Folarin Balogun) n’avaient pas sauver la baraque, Mason Greenwood n’aurait sans doute pas pu enfin ouvrir la marque contre le cours du jeu (1-0).

Toute cette première moitié de saison de l’OM résumée en deux minutes. Avec toutefois une constante dans le brouillard marseillais : l’Anglais porte cette équipe. Avec 11 réalisations, il a conforté sa place de leader au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. On ne sait pas s’il sera Ballon d’Or un jour mais De Zerbi peut déjà lui dire merci.

Bastien AUBERT, au Vélodrome