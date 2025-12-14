OM – AS Monaco (1-0) : les notes des Marseillais

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

En clôture de la 16e journée de Ligue 1, l’OM s’est fait une grosse frayeur mais s’est imposé contre l’AS Monaco au bout du suspense (1-0). Les notes des Marseillais.

Geronimo Rulli 8

Sur courant alternatif ces derniers temps, le gardien argentin a été mis à contribution ce soir. Après une petite mésentente avec Aguerd (31e), il a été bien suppléé par Höjbjerg alors qu’il était battu (41e). Geronimo Rulli a sorti une parade monstrueuse devant Minamino (71e), puis une autre dans le money time à bout portant (90e). Héroïque.

Benjamin Pavard 4

Discret, Benjamin Pavard n’a pas toujours trouvé de solution en première relance. On l’a d’ailleurs senti agacé en levant les bras. Remplacé par Igor Paixao (57e), qui a apporté un petit coup de fouet en attaque sans être toujours inspiré.

Nayef Aguerd 7

Avant de partir à la CAN, le Marocain a tenu la défense. Souvent bien placé et autoritaire, Nayef Aguerd s’est toutefois mal compris avec Rulli (31e). Il a plutôt bien géré Folarin Balogun et a réalisé un sauvetage héroïque dans le money time (90e).

Emerson Palmieri 5

Un premier centre au cordeau qui méritait mieux et une intervention salutaire dans sa surface (13e). L’Italo-Brésilien a fait son travail défensif en coupant plusieurs transmissions proches de son but. Moins sollicité après la mi-temps.

Timothy Weah 6

Positionné en ailier gauche, on l’a senti en jambes en début de match : l’Américain a tenté de déborder et même de frapper (19e). Problème : il a progressivement disparu de la circulation pour reprendre son couloir droit à l’entrée de Paixao en tenant plutôt son rang.

Amir Murillo 5

Le Panaméen a allumé la première mèche du match, à côté (6e), et a déboulé sur son côté droit. En jambes, Amir Murillo a aussi été solide dans le repli défensif. Remplacé par Leonardo Balerdi (57e), qui a apporté de la solidité dans l’axe.

Pierre-Emile Höjbjerg 7

Le capitaine a porté haut son brassard quand il est venu annihiler la première incursion monégasque (8e). Il a ensuite ratissé quelques ballons chauds et s’est projeté plus vers l’avant. Un sauvetage salutaire sur sa ligne alors que Rulli était battu (41e) et une agressivité qui a tranché avec le reste de certains de ses coéquipiers. Passeur décisif.

Arthur Vermeeren 3

Arthur Vermeeren n’a pas montré sa meilleure version ce soir. Le Belge perd un ballon dans sa moitié de terrain qui aurait pu coûter cher (7e). On l’a senti plus lent que d’habitude dans transmissions et ses prises de balle. Remplacé par Bilal Nadir le plus logiquement du monde (81e).

Geoffrey Kondogbia 5

Présent sur le plan athlétique, le Centrafricain ne s’est pas caché. Emporté par son élan, il écope toutefois d’un carton jaune suite à un tacle par derrière sur Minamino (40e). Remplacé par Matt O’Riley à la pause, qui a vu sa reprise sauvée sur sa ligne par Thilo Kehrer (56e).

Mason Greenwood 7

Une première incursion mal payée (3e) sur son côté droit avec deux frappes dévissées ensuite. L’Anglais a adressé un centre parfait pour l’entrant O’Riley (56e) et a encore été le sauveur de son équipe ce soir sur un contre éclair (1-0, 82e). Chirurgical.

Pierre-Emerick Aubameyang 4

Le Gabonais n’a pas été le Marseillais le plus saignant ce soir. Loin de là. Alerté d’emblée par Palmieri, il rate une grosse occasion de près et a manqué de présence en pointe. Il se rattrape en décochant une frappe bien sortie par Hradecky dans la surface (68e) mais finit l’année sur les genoux. Remplacé par Darryl Bakola (85e), peu en vue.

Bastien AUBERT, au Vélodrome