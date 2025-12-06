LOSC – OM : De Zerbi dort très peu, son équipe beaucoup trop !

Le LOSC s’est imposé ce vendredi soir face à l’OM (1-0). Un résultat logique tant l’équipe de Roberto De Zerbi, complètement apathique, est passée à côté de son match.

Un joli but d’Ethan Mbappé, auteur d’un bel enchaînement sur une ouverture de Nabil Bentaleb, en début de match, a permis au LOSC de s’imposer 1-0 ce soir face à l’OM dans le choc de la 15e journée de Ligue 1. Un succès mérité pour les Dogues, qui n’ont tremblé que sur une seule occasion marseillaise, à l’entame du dernier quart d’heure, quand Ozer a sorti un arrêt de grande classe sur une chevauchée plein axe de Greenwood. La frappe de l’Anglais a été le seul tir cadré de la rencontre pour l’OM. C’est dire si l’équipe de Roberto De Zerbi est passée à côté de son match.

Un OM en dedans à tous les niveaux

En première mi-temps, l’OM n’a quasiment rien créé, empruntée et fébrile au possible. Tactiquement, De Zerbi a tenté de corriger le tir à l’heure de jeu en faisant entrer Vaz et Bakola à la place de Pavard (agacé à sa sortie) et Aubameyang. En passant du 3-4-3 au 4-3-3, l’OM a fait preuve d’un peu plus d’allant mais au final la copie rendue dans le Nord a été très insuffisante. Et les choix de De Zerbi peuvent interpeler, encore une fois. Ils n’ont en tout cas pas fonctionné, à l’image du duo Kondogbia-Vermeeren au milieu, ou des associations Pavard-Weah côté droit et Emerson-Paixao côté gauche. Dans le marasme, Greenwood a tenté de secouer le cocotier mais il n’était pas dans un grand soir. Si bien que devant, Aubameyang a été sevré de ballons, comme Vaz à son entrée. Rien à se mettre sous la dent…

Un match raté en beauté pour l’OM, qui a beaucoup trop ronronné face à des Lillois mieux organisés et beaucoup plus présents et généreux dans l’effort. Le LOSC en profite pour revenir à hauteur de l’OM à la 3e place de la Ligue 1. C’est toujours la seule équipe de L1 que De Zerbi, dont Benatia expliquait mardi soir qu’il ne dormait que 4h par nuit, n’a pas battue depuis son arrivée en France. L’OM peut se dire que Bruno Genesio a confirmé qu’il était un expert pour faire déjouer les « gros ». Mais le souci, c’est qu’avant lui, les coachs d’Angers et de Toulouse, ces dernières semaines, ont aussi trouvé la parade pour contrer les options de De Zerbi. La constante, c’est que l’OM enchaîne ces derniers temps les prestations décevantes et les premières indigestes. Cela ne l’avait pas pénalisé contre Newcastle en Ligue des champions, mais en Ligue 1, cela commence quand même à faire beaucoup. Et difficile de voir une progression au sortir d’un match qui est sans doute le plus mauvais de cette première partie de saison.