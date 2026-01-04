OM – FC Nantes : De Zerbi fait un gros aveu et met une belle cartouche à deux joueurs !

Roberto De Zerbi n’a pas ménagé ses mots après la défaite de l’OM contre le FC Nantes (0-2). L’entraîneur marseillais livre un double aveu : pas de remise en question sur son système et charge directe envers deux joueurs très courtisés.

De Zerbi tire la sonnette d’alarme sur le moral et l’implication

Le technicien italien n’a pas cherché d’excuses au coup de sifflet final. Déçu par la prestation collective, il déplore surtout un manque d’agressivité et d’énergie fatale à ses ambitions. « On a mal commencé le match à 11 contre 11, sans énergie, sans ce qui est nécessaire pour jouer en Ligue 1. Si tu ne mets pas la bonne énergie, la juste vigueur, tu perds contre tout le monde. Le premier rouge de Vermeeren a conditionné le match, on a encaissé un but tout de suite sans permettre à Nadir de s’échauffer. On a essayé de créer un peu plus en deuxième période, mais sans occasion. À 9 contre 11 c’était encore plus difficile. J’ai dû enlever un attaquant pour maintenir ce 1-0… On a mérité de perdre. On ne peut pas penser gagner un match sans avoir l’énergie nécessaire. », tranche De Zerbi, dans des propos rapportés par La Provence.

Un aveu fort sur son système : la tactique, pas la vraie cause

Sans sourciller, De Zerbi va droit au but sur ses décisions et choix tactiques, critiqués notamment pour son système à 5 : « On a toujours joué comme ça. Balerdi avait de la fièvre, Egan-Riley a joué. Medina et Pavard ont toujours joué dans une défense à trois, même si on défendait à 4. Il manquait de l’énergie à tous mes joueurs. Quand c’est le cas, l’entraîneur doit se demander pour quelles raisons. » Il avoue que peu importe la formation alignée, c’est l’attitude qui fait la différence. Le coach refuse de se réfugier derrière le carton rouge de Vermeeren, estimant qu’à onze contre onze, l’OM ne montrait déjà rien de satisfaisant.

Deux joueurs épinglés

Lors de sa conférence de presse, Roberto De Zerbi a également chargé deux de ses joueurs les plus courtisés : Robinio Vaz et Darryl Bakola. « Si Bakola et Vaz ne jouent pas, c’est que je considère qu’ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n’a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je sais qu’il y a eu des propositions pour renouveler leur contrat, mais si selon moi ils sont en mesure de jouer, ils le font. Je fais les choses pour le bien de l’OM, je ne vais pas les empêcher de jouer s’ils ne renouvellent pas leur contrat. Mais ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas. Et ce ne sont pas les seuls concernés, les cadres sont aussi dans ce cas. Quand je les ai lancés, ils le méritaient. Mais c’est là qu’ils doivent tout donner, ils ne peuvent pas penser être déjà arrivés. », a lâché l’Italien.

La série d’une seule victoire en quatre matchs de L1 pénalise forcément l’OM, qui fait une très mauvaise opération. « Aujourd’hui, ça nous fait mal de perdre contre la lanterne rouge, mais c’est ce qu’on mérite. On aurait pu prendre de l’avance sur Lille, se rapprocher de Lens, ça nous fait du mal. (…) J’aimerais comprendre pourquoi, systématiquement ici à Marseille, on a ces montagnes russes, des hauts et des bas. C’est ma 12e saison en tant qu’entraîneur, mais il faut être encore plus psychologue qu’entraîneur aujourd’hui », a analysé De Zerbi.

Troisième place en danger et objectif relancé pour l’OM

Avec ce revers à domicile, Marseille conserve in extremis la troisième place. Mais De Zerbi se montre lucide : Lens a mieux joué, et l’OM aurait pu creuser l’écart avec Lille sans cette soirée ratée. À quelques jours du Trophée des Champions face au PSG, l’heure est à l’urgence dans ce mois de janvier démentiel. Pour continuer à rêver de Ligue des Champions, le collectif doit immédiatement réagir.