L’OM ne s’opposera pas à une vente en janvier de ses jeunes que sont Robinio Vaz et Darryl Bakola si les deux n’acceptent pas de prolonger. Mais ce sera à des conditions très élevées !

Hier, Foot Mercato a révélé que l’OM ne s’opposera pas à un départ de Robinio Vaz et Darryl Bakola cet hiver si les deux jeunes refusent de prolonger. L’attaquant de 18 ans est encore sous contrat jusqu’en 2018. Il a bénéficié d’un bon temps de jeu lors de la première partie de saison et a fait ses preuves (4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1). Le milieu de 18 ans est pour sa part lié à l’OM jusqu’en 2017. Lui aussi a bénéficié d’un temps de jeu conséquent, étant même titularisé par Roberto De Zerbi pour le match très important en Champions League contre Newcastle (2-1).

Jusqu’à 50 M€ pour les deux !

Ce soir, Foot Mercato remet une pièce dans la machine et annonce que l’Olympique de Marseille a fixé le tarif de sortie de ses deux jeunes : entre 25 et 30M€ pour Vaz, entre 15 et 20M€ pour Bakola. C’est beaucoup plus que leur valeur supposée puisque l’attaquant est coté 10 M€ par Transfermarkt et le milieu 4 M€. FM assure que le premier a beaucoup de prétendants sur les rangs, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou en Italie. Le second a également des courtisans.

En fixant une indemnité aussi élevée, l’OM est assuré de sortir gagnant quelle que soit l’issue du mercato. Si l’un ou les deux jeunes partent, il aura récupéré beaucoup d’argent, de quoi trouver un ou deux remplaçants. Et sinon, ce tarif dissuasif lui aura permis de les conserver tout en leur montrant combien il les tient en haute estime.