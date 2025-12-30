À LA UNE DU 30 DéC 2025
[19:54]Mercato : le PSG et le FC Barcelone devancés pour le clone de Yamal
[19:33]RC Lens : un premier coup dur pour Sage avant Toulouse
[19:10]Stade Rennais Mercato : la menace allemande plane toujours sur un Rouge et Noir
[18:39]OM Mercato : la Serie A et la Premier League foncent sur Carrascal (Flamengo)
[18:14]FC Nantes Mercato : un ex-Rémois ciblé, le PFC et Nice intéressés
[18:00]FC Nantes : un rival régional se félicite d’avoir tapé les Canaris !
[17:46]Mercato : Mourinho frustre l’OM et le FC Barcelone !
[17:25]ASSE : nouveau gros coup dur pour Horneland avant Le Mans !
[17:04]PSG, FC Barcelone : révélations sur l’historique Se Queda de Piqué à propos de Neymar
[16:32]PSG Mercato : la vérité éclate enfin sur le départ de Donnarumma !
Mercato : Mourinho frustre l’OM et le FC Barcelone !

Par Raphaël Nouet - 30 Déc 2025, 17:46
L'entraîneur du Benfica, José Mourinho, saluant des supporters.
L’entraîneur du Benfica Lisbonne, José Mourinho, a flashé pour un joueur suivi par l’OM et bloqué le départ d’un des siens au FC Barcelone.

Auteur d’une première partie de saison très décevante, que ce soit en Champions League ou en Liga, où il est toujours invaincu mais seulement 3e à dix points du leader, Porto, le Benfica compte se renforcer cet hiver. Et cela ne fait pas les affaires de l’OM et du FC Barcelone. Parce que pour le poste d’ailier droit, José Mourinho a jeté son dévolu sur le jeune Brésilien de Rio Ave André Luiz (23 ans), que les Phocéens visaient pour seconder Mason Greenwood. Les médias lusitaniens annoncent qu’un accord est quasiment bouclé entre les deux clubs. Chez les Aigles, André Luiz va débuter comme titulaire, ce qui n’aurait pas été le cas à Marseille. Le Bayer Leverkusen et le FC Bâle étaient également intéressés.

Otamendi pas libéré par le Special One

Mourinho a aussi frustré le FC Barcelone, qui envisageait de recruter Nicolas Otamendi. Mais le Special One a dit non au départ de son défenseur central vétéran (il a 37 ans) et capitaine. Même s’il ne lui reste que six mois de contrat et qu’il a déjà fait savoir qu’il ne prolongerait pas pour rentrer en Argentine afin de boucler la boucle à Velez Sarsfield, Otamendi est trop important pour Mourinho. Le FC Barcelone a bien intégré l’information et abandonné cette piste.

Pour José Mourinho, cette deuxième partie de saison est très importante. Lui qui est revenu au SLB le 18 septembre doit impérativement remporter des titres et c’est plutôt mal parti car non seulement il est distancé par son ancien club, Porto, en Liga mais il devra aussi l’affronter en Coupe du Portugal. Le spectre d’une saison blanche existe pour le Special One, qui tient à l’éviter à tout prix. Quitte à frustrer l’OM et le FC Barcelone…

