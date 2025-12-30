Pas retenu par l’OM en cas de belle offre, Neal Maupay (29 ans) ne retournera pas à l’OGC Nice, qui vient de se faire prêter Elye Wahi (Francfort) et où Claude Puel n’a pas laissé un bon souvenir au joueur.

Poussé vers la sortie l’été dernier, Neal Maupay a décidé de rester à l’OM, où il a très peu joué en première partie de saison. Mais les choses auraient quelque peu évolué sur la fin, Roberto De Zerbi ayant apprécié que son attaquant ne baisse pas les bras. L’Italien lui a offert quelques minutes de jeu à Nice (5-1) et l’a même titularisé contre Bourg-Péronnas (6-0) en Coupe de France. La tendance serait désormais à ce qu’il reste à Marseille jusqu’au terme de la saison alors qu’il aurait pu faire un bien fou au FC Nantes ou qu’il a été question d’un retour à l’OGC Nice, son club formateur.

Avec Puel, ça s’était mal fini à Nice

Mais, déjà, pas sûr que Maupay avait envie de retrouver un club qu’il adore pourtant, vu la réception auquel il avait eu droit la saison dernière. Les ultras l’avaient traité de tous les noms pour avoir osé signer à Marseille. Et puis, surtout, deux événements à deux jours d’intervalle ont fini de torpiller cette piste. Le premier, c’est le retour de Claude Puel chez les Aiglons. S’il s’agit de l’entraîneur qui a lancé Maupay chez les pros, c’est aussi celui qui l’a vendu à Saint-Etienne en 2015, prétendument parce qu’il stagnait. En réalité, Puel voulait surtout faire de la place à son fils Paulin, qui évoluait au même poste. En outre, lors d’un entraînement, Maupay avait involontairement brisé la jambe de son entraîneur, qui participait à une opposition…

L’autre événement, c’est l’arrivée d’Elye Wahi, prêté par l’Eintracht Francfort. L’OGC Nice cherchait un attaquant, il l’a trouvé, exit donc la piste Neal Maupay. Qui reste dans le viseur de clubs étrangers, notamment en Italie, mais a de bonnes chances de boucler une deuxième saison pleine à l’OM.