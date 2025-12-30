En échec du côté de l’Eintracht Francfort, Elye Wahi a été prêté à l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison. Il sera au Vélodrome le 26 avril pour y affronter l’OM et recevra le RC Lens le 3 mai.

Sujet de nombreuses rumeurs de transferts depuis plusieurs semaines, Elye Wahi sait enfin où il jouera lors de la deuxième partie de saison : ce sera à l’OGC Nice. L’attaquant de 22 ans, en échec à l’Eintracht Francfort, qu’il a rejoint en janvier dernier en provenance de Marseille, a été prêté aux Aiglons sans option d’achat. Un joueur en crise pour une équipe en crise, les deux ayant un besoin urgent de se relancer. C’est d’autant plus vrai pour Wahi qui reste sur deux années et demi très décevantes, d’abord avec le RC Lens (2023-24), puis avec l’OM (juillet 2024-janvier 2025) et enfin Francfort.

Au Vélodrome, il avait rendu fous les supporters

S’il ne retrouvera pas son club formateur, Montpellier, descendu en Ligue 2, Elye Wahi croisera en revanche la route de l’OM et du RC Lens. Il sera au Vélodrome le 26 avril et accueillera les Sang et Or le 3 mai. L’accueil que lui réserveront les supporters marseillais sera à suivre car, même s’il n’était pas leur tête de Turc, il avait provoqué leur agacement à plusieurs reprises par sa maladresse. Tous ont encore en mémoire son festival d’occasions manquées lors de la réception de Reims (2-2) en août 2024. Wahi aurait dû terminer la première période avec un quadruplé mais il avait tout manqué !

Au-delà de ces retrouvailles, il devient urgent pour l’attaquant de se relancer après ces deux années et demi d’échecs. Reste à voir si l’OGC Nice et son climat explosif depuis le début de la saison est le meilleur endroit pour ça…