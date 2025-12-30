À LA UNE DU 30 DéC 2025
[18:00]FC Nantes : un rival régional se félicite d’avoir tapé les Canaris !
[17:46]Mercato : Mourinho frustre l’OM et le FC Barcelone !
[17:25]ASSE : nouveau gros coup dur pour Horneland avant Le Mans !
[17:04]PSG, FC Barcelone : révélations sur l’historique Se Queda de Piqué à propos de Neymar
[16:32]PSG Mercato : la vérité éclate enfin sur le départ de Donnarumma !
[16:11]OM, FC Nantes Mercato : une porte de sortie en moins pour Maupay en L1
[15:48]ASSE Mercato : une porte de sortie trouvée pour un placardisé ?
[15:30]OM, RC Lens Mercato : c’est fait pour Wahi, qui va retrouver le Vélodrome
[14:30]OM Mercato : Benatia craque totalement pour ce talent de la CAN bien connu du RC Lens 
[14:00]FC Barcelone Mercato : un ex de la Masia en route pour un retour au Barça ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens Mercato : c’est fait pour Wahi, qui va retrouver le Vélodrome

Par Raphaël Nouet - 30 Déc 2025, 15:30
💬 Commenter
Elye Wahi en action lors du match de l'Eintracht Francfort au Camp Nou face au FC Barcelone.
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

En échec du côté de l’Eintracht Francfort, Elye Wahi a été prêté à l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison. Il sera au Vélodrome le 26 avril pour y affronter l’OM et recevra le RC Lens le 3 mai.

Sujet de nombreuses rumeurs de transferts depuis plusieurs semaines, Elye Wahi sait enfin où il jouera lors de la deuxième partie de saison : ce sera à l’OGC Nice. L’attaquant de 22 ans, en échec à l’Eintracht Francfort, qu’il a rejoint en janvier dernier en provenance de Marseille, a été prêté aux Aiglons sans option d’achat. Un joueur en crise pour une équipe en crise, les deux ayant un besoin urgent de se relancer. C’est d’autant plus vrai pour Wahi qui reste sur deux années et demi très décevantes, d’abord avec le RC Lens (2023-24), puis avec l’OM (juillet 2024-janvier 2025) et enfin Francfort.

Au Vélodrome, il avait rendu fous les supporters

S’il ne retrouvera pas son club formateur, Montpellier, descendu en Ligue 2, Elye Wahi croisera en revanche la route de l’OM et du RC Lens. Il sera au Vélodrome le 26 avril et accueillera les Sang et Or le 3 mai. L’accueil que lui réserveront les supporters marseillais sera à suivre car, même s’il n’était pas leur tête de Turc, il avait provoqué leur agacement à plusieurs reprises par sa maladresse. Tous ont encore en mémoire son festival d’occasions manquées lors de la réception de Reims (2-2) en août 2024. Wahi aurait dû terminer la première période avec un quadruplé mais il avait tout manqué !

Au-delà de ces retrouvailles, il devient urgent pour l’attaquant de se relancer après ces deux années et demi d’échecs. Reste à voir si l’OGC Nice et son climat explosif depuis le début de la saison est le meilleur endroit pour ça…

OMRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, RC Lens