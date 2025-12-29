🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Blessé, annoncé forfait puis finalement utilisé par le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) s’est retrouvé au cœur d’un mini-feuilleton tendu entre l’OM et sa sélection. Son retour à Marseille est imminent.

La courte coupure de l’OM et la reprise sous le soleil, ballon au pied, ont été reléguées au second plan hier par un dossier brûlant : la gestion de Pierre-Emerick Aubameyang avec le Gabon. À 36 ans, l’attaquant marseillais n’aura pas seulement vécu une CAN express, mais surtout un bras de fer feutré entre son club et sa sélection.

Touché à la cuisse gauche face à l’AS Monaco (1-0), après six titularisations consécutives, « Auba » avait été annoncé forfait pour le premier match du Gabon. L’OM avait alors gardé son joueur auprès de son staff médical, supervisant la reprise de la course et les examens, en concertation avec la fédération gabonaise. Ce n’est que lundi dernier qu’Aubameyang a rejoint le Maroc, accompagné d’un kiné olympien, à seulement deux jours de Cameroun-Gabon (1-0).

Aubameyang va rentrer à Marseille

Et c’est là que la tension est montée d’un cran. Entré en jeu au bout d’une demi-heure malgré son statut incertain, l’ancien d’Arsenal a été utilisé par le Gabon, une décision qui a fortement déplu à l’OM. Côté gabonais, on a parlé de « risque partagé », mais le sélectionneur Thierry Mouyouma n’a pas caché son agacement. Samedi, il s’est même insurgé contre « l’attitude de Marseille », lâchant sans détour : « Pierre-Emerick est arrivé revanchard et motivé. (…) Ce mépris envers la CAN doit s’arrêter. Nous ne recevons le diktat de personne. »

Titulaire hier face au Mozambique, Aubameyang a répondu sur le terrain en marquant. Insuffisant toutefois pour éviter une nouvelle défaite (2-3) et surtout une élimination précoce des Panthères. Rideau sur la CAN, rideau aussi sur l’incident. Pour l’OM, cette sortie rapide règle au moins un casse-tête offensif. Aubameyang va pouvoir revenir à Marseille, même si la date exacte de son retour reste floue. Roberto De Zerbi sait déjà qu’il récupérera aussi bientôt Amine Gouiri, qui a renoncé à la CAN pour se faire opérer de l’épaule droite. Une polémique refermée, un effectif qui se recompose… et un OM qui peut enfin se projeter sans bruit de fond.