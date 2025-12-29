À LA UNE DU 29 DéC 2025
[08:46]OL : à peine arrivé à Lyon, Endrick victime d’un gros coup dur !
[08:15]PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Michael Olise ! 
[07:46]ASSE : Kilmer a accéléré sur une recrue qui va changer la face du club  
[07:22]FC Nantes Mercato INFO BUT! : les Kita avancent sur 3 dossiers et un coup retentissant pour la Ligue 1
[07:00]OM : c’est imminent, un buteur polémique de la CAN à Marseille ! 
[06:00]ASSE Mercato : Stassin ou Davitashvili, qui Kilmer Sports doit-il vendre en janvier ?
[05:00]Mercato : faut-il croire à un échange Vitinha-Vinicius entre le PSG et le Real Madrid ?
[00:00]Real Madrid : Mbappé et une candidate de télé-réalité au cœur d’une rumeur qui fait le buzz
[23:05]Stade Rennais : la Côte d’Ivoire de Fofana tenue en échec par le Cameroun de Nagida à la CAN
[22:47]RC Lens Mercato : la priorité de l’été s’envole déjà, un géant anglais a mis le paquet
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : c’est imminent, un buteur polémique de la CAN à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 07:00
💬 Commenter
Pierre Emerick Aubameyang (OM)
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Blessé, annoncé forfait puis finalement utilisé par le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) s’est retrouvé au cœur d’un mini-feuilleton tendu entre l’OM et sa sélection. Son retour à Marseille est imminent. 

La courte coupure de l’OM et la reprise sous le soleil, ballon au pied, ont été reléguées au second plan hier par un dossier brûlant : la gestion de Pierre-Emerick Aubameyang avec le Gabon. À 36 ans, l’attaquant marseillais n’aura pas seulement vécu une CAN express, mais surtout un bras de fer feutré entre son club et sa sélection.

Touché à la cuisse gauche face à l’AS Monaco (1-0), après six titularisations consécutives, « Auba » avait été annoncé forfait pour le premier match du Gabon. L’OM avait alors gardé son joueur auprès de son staff médical, supervisant la reprise de la course et les examens, en concertation avec la fédération gabonaise. Ce n’est que lundi dernier qu’Aubameyang a rejoint le Maroc, accompagné d’un kiné olympien, à seulement deux jours de Cameroun-Gabon (1-0).

Aubameyang va rentrer à Marseille 

Et c’est là que la tension est montée d’un cran. Entré en jeu au bout d’une demi-heure malgré son statut incertain, l’ancien d’Arsenal a été utilisé par le Gabon, une décision qui a fortement déplu à l’OM. Côté gabonais, on a parlé de « risque partagé », mais le sélectionneur Thierry Mouyouma n’a pas caché son agacement. Samedi, il s’est même insurgé contre « l’attitude de Marseille », lâchant sans détour : « Pierre-Emerick est arrivé revanchard et motivé. (…) Ce mépris envers la CAN doit s’arrêter. Nous ne recevons le diktat de personne. »

Titulaire hier face au Mozambique, Aubameyang a répondu sur le terrain en marquant. Insuffisant toutefois pour éviter une nouvelle défaite (2-3) et surtout une élimination précoce des Panthères. Rideau sur la CAN, rideau aussi sur l’incident. Pour l’OM, cette sortie rapide règle au moins un casse-tête offensif. Aubameyang va pouvoir revenir à Marseille, même si la date exacte de son retour reste floue. Roberto De Zerbi sait déjà qu’il récupérera aussi bientôt Amine Gouiri, qui a renoncé à la CAN pour se faire opérer de l’épaule droite. Une polémique refermée, un effectif qui se recompose… et un OM qui peut enfin se projeter sans bruit de fond.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot