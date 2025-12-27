OM Mercato : Greenwood bientôt parti, son remplaçant déjà identifié ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Coup de chaud sur le mercato hivernal. Selon Goal, l’Olympique de Marseille foncerait sur André Luiz, l’ailier brésilien de Rio Ave qui affole déjà l’Europe. Le Bayer Leverkusen est aussi dans la course, mais l’OM veut prendre de vitesse tout le monde sur ce dossier explosif.

L’OM passe à l’action pour un profil rare

À seulement 23 ans, André Luiz (1,87 m) explose au Rio Ave FC et concentre désormais toutes les attentions. Avec 5 buts et 6 passes décisives en 15 rencontres de Liga Portugal, le gaucher polyvalent séduit les plus grands clubs, mais c’est Marseille qui mène la charge. Roberto De Zerbi a multiplié les observations et voit en Luiz le renfort idéal pour dynamiser son attaque cet hiver, et en faire une doublure crédible à Mason Greenwood, voire même un potentiel successeur si l’Anglais venait à partir dans quelques mois l’été prochain ? Ça reste à voir.

La concurrence s’annonce rude : le prix exigé par Rio Ave fait déjà débat sur le marché, le club portugais misant sur une valorisation spectaculaire pour céder sa pépite née au Flamengo. L’OM devra donc agir vite et fort pour ne pas se faire doubler, surtout que le club s’est déjà positionné sur un dossier coûteux, celui de Jorge Carrascal (27 ans, Flamengo).

Un parcours express : du Brésil au Portugal avant le grand saut

Formé à Flamengo, originaire de Rio, André Luiz Inácio da Silva, de son noms complet, a rapidement pris la direction de l’Europe, d’abord à l’Estrela Amadora puis en explosant au Rio Ave depuis janvier 2025. Sa progression a fait grimper sa valeur marchande, aujourd’hui multipliée par plus de vingt-cinq en deux ans.

Sa capacité à occuper tous les postes offensifs — ailier droit, gauche ou avant-centre — alliée à un gabarit solide, aiguise l’appétit des clubs de Ligue 1 et Bundesliga… mais aussi celui de Sunderland, déjà approché plus tôt lors du mercato.

Le choix de rejoindre Rio Ave l’hiver dernier pour franchir un cap a été déterminant. Son adaptation éclaire et sa régularité lui valent aujourd’hui d’être sur toutes les shortlists. L’officialisation de son transfert a marqué les esprits au Portugal et ailleurs.

Mercato d’hiver : duel OM-Leverkusen, l’Europe s’enflamme

La bataille s’annonce intense à l’approche de la fenêtre des transferts. Marseille a devancé la concurrence en prenant contact avec Rio Ave. Mais le Bayer Leverkusen reste en embuscade, prêt à passer à l’action dès janvier. Les deux clubs partagent le même objectif : miser sur la jeunesse, la vitesse et la polyvalence du Brésilien pour donner un coup de fouet à leur secteur offensif.

Cependant, d’autres cadors européens sont à l’écoute : Anderlecht, notamment, observe de près l’évolution du dossier. Avec un contrat jusqu’en juin 2029, Rio Ave détient toutes les cartes, entre tentation du jackpot immédiat et ambition sportive.

Quel avenir pour André Luiz ? Marseille veut séduire

Face à une concurrence affûtée, Marseille joue la carte de l’audace et de l’anticipation. Reste à savoir si André Luiz misera sur un départ immédiat vers la Ligue 1 ou s’il restera une saison de plus au Portugal pour confirmer. Son dossier sera au centre de toutes les attentions lors du mercato, avec des rebondissements attendus semaine après semaine.