À LA UNE DU 26 DéC 2025
[12:45]OM Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales pour Marseille
[12:12]RC Lens Mercato : les premiers mots d’Haïdara après sa signature
[11:39]Revue de presse : un Rennais visé par le Real Madrid, tensions chez un concurrent de l’ASSE
[11:07]ASSE Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Stassin !
[10:40]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato : Marseille prend les devants pour Gessime Yassine
[10:14]Stade Rennais : les pistes de Rennes pour le mercato hivernal
[09:47]Revue de presse espagnole : une recrue en approche au Barça, le Real Madrid tient son premier renfort de l’été
[09:19]OM Mercato : Greenwood vers un départ, Longoria et Benatia fixent un prix fou
[08:52]ASSE Mercato : la première signature de l’hiver est connue !
[08:25]FC Nantes Mercato : la priorité des Kita après Machado et Cabella a fuité !
OM Mercato : Greenwood vers un départ, Longoria et Benatia fixent un prix fou

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 09:19
Mason Greenwood (OM)

Alors qu’un départ de Mason Greenwood de l’OM l’été prochain semble de plus en plus probable, la direction olympienne se montrerait très gourmand pour son prix de départ.

Arrivé à l’été 2024 à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood renaît de ses centres dans la cité phocéenne depuis la saison dernière. Auteur de 15 buts et 5 passes décisives en 22 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’ailier droit anglais est en train de réaliser sa meilleure saison en carrière. S’il ne devrait pas quitter le club olympien cet hiver, il pourrait bien partir l’été prochain.

L’OM veut 100 M€ pour Greenwood

Selon le média espagnol Fichajes, l’Atlético Madrid serait toujours intéressé par l’ancien joueur des Red Devils et pourrait bien passer à l’action pour le recruter lors du prochain mercato estival. Toujours d’après Fichajes, les dirigeants marseillais attendraient minimum 100 millions d’euros pour accepter de se séparer de leur star l’été prochain.

En cas de qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison, l’OM détiendra désormais 65% des droits de Mason Greenwood après l’avoir recruté 31,6 millions d’euros il y a un an et demi en provenance de Manchester United.

