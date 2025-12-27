OM Mercato : grosse offre pour la priorité de l’hiver, De Zerbi s’est pris un énorme revers

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’Olympique de Marseille intensifie sa quête de Jorge Carrascal, déterminé à séduire le meneur colombien ardemment désiré par Roberto De Zerbi. Mais le dossier se heurte à la volonté affichée de Flamengo : le club brésilien n’entend pas céder facilement sa perle offensive, jugée essentielle pour ses ambitions. Retour sur un bras de fer où l’aspect sportif comme financier joue à fond.

Marseille passe à l’attaque pour Carrascal

L’OM a fait de Carrascal sa grande priorité du mercato. Le club phocéen, qui cherche à injecter de la créativité derrière ses attaquants, a envoyé une première proposition concrète estimée à 15 M€, selon AS. Une réponse directe à la demande de De Zerbi, désireux de s’appuyer sur un pur créateur pour redonner du rythme et de la fluidité à son jeu.

L’intérêt du club français s’explique par la capacité du joueur à franchir les lignes et porter haut le pressing. Sa palette technique et son intelligence de jeu s’inscrivent parfaitement dans la philosophie du nouveau staff.

Malgré cet attrait, la première offre de 15 M€ pour s’offrir Carrascal n’a pas fait plier le club carioca. Le club phocéen pourrait être amené à revoir ses ambitions à la hausse, étant donné l’intérêt accru de l’OM pour Jorge Carrascal.

Flamengo joue la carte de la stabilité

Champion continental, Flamengo tient à conserver son joyau offensif, fraîchement adapté et déjà décisif. Le club brésilien entend rester au sommet et s’appuyer sur ses talents pour viser de nouveaux trophées, d’où son refus en première instance.

Pour ouvrir la négociation, la direction de Flamengo attend une proposition avoisinant au moins 20 M€. Un gros revers pour De Zerbi, qui souhaite ardemment le joueur. De l’autre côté, Flamengo adopte une position ferme, renforcée par les ambitions collectives et la volonté de valoriser un effectif qui a montré sa compétitivité sur tous les tableaux.

Bien plus qu’un transfert, le club tente ici de protéger sa dynamique, refusant de céder sous la pression européenne, surtout alors que Carrascal s’est imposé en un temps record comme leader technique.

Profil et stats de Carrascal : un atout créatif

Arrivé à Flamengo en août dernier, Jorge Carrascal a vite démontré toute son influence. À 25 ans, son parcours – de Millonarios à River Plate, puis les terrains européens et russes – façonne un milieu offensif d’expérience, parfaitement adapté à la compétition brésilienne et internationale.

Côté statistiques, son impact est indéniable cette saison :

3 buts et 5 passes décisives en 24 matchs avec Flamengo

Figure régulière en sélection colombienne (21 apparitions, 2 buts)

Titulaire à chaque match de la Coupe Intercontinentale avec Flamengo

Sa valeur marchande a connu une croissance remarquable, atteignant récemment 9 M€, et la direction brésilienne sait qu’une nouvelle épopée pourrait encore faire grimper son prix.

Quel avenir pour Carrascal ? Enjeux et perspectives

Dans ce feuilleton du mercato, l’avenir de Carrascal soulève autant de promesses que d’incertitudes. Pour le joueur, rester à Flamengo offrirait la garantie d’un temps de jeu régulier, une exposition permanente sur la scène sud-américaine et la perspective de voir sa cote grimper à l’approche de la Coupe du Monde.

Pour Marseille, miser sur Carrascal signifierait investir lourdement sur un créateur reconnu, capable d’impulser un nouveau cycle. Mais l’incertitude demeure sur son adaptation immédiate et sa place dans la rotation, matière à débat pour les supporters marseillais, comme on peut se le demander pour la piste Himad Adelli par exemple.

Une chose est sûre : l’issue du dossier Carrascal tiendra en haleine la planète mercato et pourrait influencer la suite du jeu de chaises musicales du marché européen. Les prochains jours seront décisifs – de nombreux fans attendent de voir si l’OM dégainera une proposition à la hauteur des exigences de Flamengo, ou si le milieu colombien choisira la continuité, pour tenter de briller encore plus fort sous la tunique brésilienne.