OM Mercato : la venue d’Abdelli (Angers SCO) à Marseille fait débat

Plusieurs consultants militent pour que l’OM recrute Himad Abdelli au Mercato d’hiver. Un bon plan ou non pour l’équipe de Roberto De Zerbi ? C’est notre débat…

« Pas un coup sûr »

« J’ai pu apprécier les qualités d’Himad Abdelli en le voyant jouer à plusieurs reprises, notamment lors des matchs du SCO face à l’ASSE, le club que je suis au quotidien. L’Algérien a des qualités évidentes : c’est un bon manieur de ballon, à l’aise avec ses pieds, et il a un volume intéressant. Mais à 26 ans, si je considère qu’il pourrait être une très bonne recrue pour les Verts, surtout qu’il est en fin de contrat, j’ai quand même des doutes sur sa capacité à s’imposer dans un club de la dimension de l’OM.

Cette saison, on voit que ses stats sont en baisse, il est très rarement décisif. Et quand on n’est pas décisif en L1 avec le SCO, peut-on l’être avec l’OM, en L1 ou en Ligue des champions ? C’est vrai que l’OM manque d’un milieu créatif, mais je ne pense pas qu’Abdelli ait l’étoffe d’un titulaire s’il débarque à Marseille. Pour viser plus haut, Longoria et Benatia doive dénicher un joueur de calibre supérieur. »

Laurent HESS

« Ça me donne l’eau à la bouche »

« Je me souviens d’un débat sur une éventuelle arrivée d’Abdelli à l’ASSE, et j’avais dit que ce serait une superbe recrue pour les Verts. Pour moi, il pourrait également se fondre sans problème dans une équipe comme l’OM. Son refus de prolonger avec Angers doit faire vraiment beaucoup d’heureux, même si je pense qu’il devrait partir libre l’été prochain, pas cet hiver.

Il a sûrement à cœur de terminer la saison avec le SCO, tandis que le club angevin a besoin de son maître à jouer pour assurer le maintien. L’OM, de son côté, cherche un milieu créatif pour cet hiver, et la piste Jorge Carrascal de Flamengo a fait surface. En tout cas, c’est un joueur que je vois parfaitement dans le système de De Zerbi. Je ne dis pas que ça marchera à coup sûr, mais ça me donne l’eau à la bouche ! ».

William TERTRIN