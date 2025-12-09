OM Mercato : Benatia a craqué sur un numéro 10 flamboyant pour De Zerbi au Brésil !

Désireux de recruter un meneur de jeu au mercato hivernal, l’OM aurait jeté son dévolu sur un numéro 10 flamboyant au Brésil.

À l’OM, le mercato hivernal ne devait être qu’un ajustement. Rien de plus. Avec les retours annoncés de Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Traoré, Roberto De Zerbi récupère déjà trois renforts majeurs sans dépenser un euro. Mais l’Italien a une obsession depuis son arrivée : installer un vrai numéro dix dans son système, un créateur capable de connecter les attaques marseillaises et d’offrir ce dernier geste qui manque encore trop souvent.

Un numéro 10 moderne qui plaît à De Zerbi

C’est dans ce contexte que le nom de Jorge Carrascal est revenu sur la table. Selon Sky Sport, l’OM fait partie des clubs très intéressés par l’international colombien de Flamengo. Carrascal, 27 ans, 21 capes avec la Colombie, est un profil créatif, explosif, un dribbleur capable de casser les lignes et de jouer entre les espaces. Exactement le joueur que De Zerbi réclame depuis des semaines.

Arrivé cet été de Moscou pour 12 millions d’euros, Carrascal n’a pas totalement convaincu au Brésil mais affiche déjà 3 buts et 5 passes décisives. Pas suffisant pour être intouchable à Flamengo… mais assez pour attirer les yeux de clubs européens en quête d’un numéro dix. Et la concurrence est féroce : la Juventus Turin est intéressée, l’Ajax également, preuve que le joueur reste très coté.

Carrascal estimé à 7 M€

Pour l’OM, l’argument est simple : un projet clair, une place de titulaire accessible et la Ligue des Champions. À Turin, la densité à son poste est autrement plus intimidante. À Marseille, Carrascal deviendrait le maître à jouer d’une équipe en reconstruction, un rôle rarement offert à un joueur de son profil.

Medhi Benatia et Pablo Longoria creusent la piste, mais rien n’est encore arrêté. De Zerbi pousse, car il sait qu’un meneur de jeu peut transformer son animation offensive. Reste à voir si l’OM acceptera de s’aligner face à des concurrents plus riches et plus installés. Sous contrat jusqu’en 2029, Carrascal est estimé à 7 millions sur Transfermarkt.