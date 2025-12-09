La colère gronde à La Commanderie, où Roberto De Zerbi commence à en interpeller certains avant le coup d’envoi officiel du mercato hivernal.

À la veille d’un match capital en ligue des Champions à Bruxelles contre l’Union Saint-Gilloise, les choix de Roberto De Zerbi commencent à interroger sérieusement à l’OM. Selon La Provence, son coaching instinctif, parfois audacieux, peine à convaincre, et la récente défaite contre le LOSC (0-1) n’a fait qu’accentuer les critiques.

Les mauvais choix de De Zerbi interpellent

L’entraîneur italien de l’OM a notamment fait entrer plusieurs jeunes en cours de match, mais leurs prestations ont laissé des doutes. « Ils n’ont pas été au niveau. Que ce soit Vaz et Bakola pendant 25 minutes, ou Mmadi et Nadir durant les 10 dernières minutes du match, leurs prestations respectives ont été très compliquées. Ça renvoie forcément aux conditions de lancement d’un jeune joueur, que ce soit le contexte ou les coéquipiers autour », glisse le compte Espoirs du football sur X.

Le mercato de l’OM chamboulé en janvier ?

Une mise en lumière des difficultés à intégrer les jeunes talents dans un collectif déjà très exigeant. Cette situation pourrait avoir des conséquences directes sur le mercato hivernal. Mehdi Benatia avait pourtant présenté ces jeunes comme « l’avenir de l’OM », mais leurs performances récentes semblent remettre cette projection en question. L’OM pourrait donc être amené à revoir ses plans et à se repositionner sur le marché pour trouver des profils capables d’apporter immédiatement un impact, plutôt que de miser uniquement sur la relève.