OM : un candidat très motivé postule pour prendre la place de Longoria et Benatia

Joueur de l’OM de 2010 à 2015, André-Pierre Gignac a laissé entendre qu’il aimerait occuper un rôle déterminant dans l’organigramme marseillais à l’avenir. Longoria et Benatia sont prévenus.

À 40 ans, André-Pierre Gignac, ancien attaquant emblématique de l’Olympique de Marseille, a laissé entendre qu’il pourrait un jour occuper un rôle important dans la direction du club phocéen. Lors d’une interview diffusée dimanche sur Téléfoot, le joueur des Tigres a confirmé son ambition future de participer à la construction de l’équipe marseillaise, avec un rôle décisionnaire.

« Disons qu’entraîneur non mais pouvoir construire une équipe où je peux avoir un pouvoir de décisions, ça oui. Si vraiment, je suis compétent, le « must » du « must », c’est de faire de cette équipe championne, ce que je n’ai pas réussi en tant que joueur. Ce serait une belle revanche », a déclaré Gignac.

Gignac prêt à relever le défi

Une sortie qui intervient alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia, respectivement président et directeur sportif de l’OM, sont en poste et travaillent main dans la main pour faire performer le club. Benatia l’a toujours dit, son avenir est directement lié à celui de Longoria. Le message de Gignac est clair : l’ancien buteur, toujours très apprécié des supporters, nourrit l’ambition de peser un jour dans la stratégie sportive du club.

S’il ne précise pas encore la forme exacte que pourrait prendre son rôle, Gignac semble prêt à relever le défi pour atteindre ce qu’il considère comme « la revanche ultime » : transformer l’Olympique de Marseille en champion. Une déclaration qui ne manquera pas d’alimenter les spéculations sur l’avenir du club et sur l’influence que pourraient avoir ses anciennes légendes dans les décisions stratégiques.