Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont jamais lâché un dossier du mercato qui pourrait faire bouillir comme jamais le Vélodrome en janvier.

Ciblé l’été dernier pour remplacer Adrien Rabiot, Lazar Samardzic reste l’un des noms cochés par Pablo Longoria et Medhi Benatia au mercato. À l’époque, la fin de mercato avait rendu l’opération impossible. Mais à Bergame, où l’on pensait le joueur parti pour rester, le vent tourne : la presse locale annonce un mois de janvier brûlant pour le talent serbe. Et l’OM est encore dans le coup.

Un prêt avec option d’achat en janvier ?

Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’Atalanta, Samardzic affiche une valeur estimée à 17 millions d’euros. Un montant que l’OM ne devrait pas payer immédiatement : le plan envisagé repose sur un prêt avec option d’achat, histoire d’alléger la manœuvre et d’éviter tout risque financier. Le milieu de 23 ans, déjà capé à 26 reprises, réalise un début de saison solide avec 14 matchs, 3 buts et 2 passes décisives.

Samardzic, le dernier bourreau du Vélodrome

Et impossible pour les supporters marseillais d’oublier son missile de la dernière minute en Ligue des Champions, venu crucifier l’OM le mois dernier en Ligue des Champions (1-0). Le genre de souvenir qui marque mais Benatia s’en moque : ce qu’il voit, c’est le talent pur ! L’OM sait toutefois qu’il n’est pas seul. D’autres clubs surveillent attentivement le dossier, et l’Atalanta Reporter affirme que le départ du joueur de 23 ans en janvier ne serait pas une surprise. L’OM tient peut-être sa première bombe hivernale.