OM Mercato : après Blas au Stade Rennais, Benatia vise un flop du FC Nantes !

Le mercato hivernal s’annonce bouillant avec une rivalité qui prend de l’ampleur entre l’OM et le FC Porto pour s’offrir l’un des jeunes latéraux les plus en vogue d’Europe : Jaouen Hadjam (Young Boys, 22 ans).

À seulement 22 ans, Hadjam s’est déjà forgé un nom sur la scène européenne. Passé par le Paris FC puis le FC Nantes, où il n’a pas connu de grandes envolées entre 2023 et 2024, il évolue désormais sous les couleurs des Young Boys de Berne, où il s’impose comme un arrière gauche dynamique et technique. Son choix de représenter l’Algérie a aussi marqué un tournant dans sa jeune carrière, comme il l’avait confié lors d’un entretien récent. Sa qualité de relance, sa vitesse et sa capacité à se projeter en attaque en font un latéral moderne, très apprécié des écuries ambitieuses.

L’OM prêt à foncer… mais Porto accélère

Depuis plusieurs semaines, le site Jeunes Footeux affirme que la direction de l’OM s’active. Pablo Longoria, épaulé par Medhi Benatia, multiplie les pistes pour renforcer l’effectif et cible particulièrement Hadjam pour solidifier le flanc gauche. Mais la concurrence s’annonce rude.

Face à l’intérêt des Marseillais, le FC Porto a décidé de dégainer rapidement. Les négociations s’accélèrent au Portugal, là où la porte d’entrée semble s’ouvrir pour un transfert dès le marché de janvier. La gestion habile du dossier s’annonce primordiale, surtout avec un joueur valorisé à près de 9 millions d’euros.

Performances et valeur marchande : pourquoi tant d’intérêt ?

Mais qu’est-ce qui pousse deux cadors du football européen à rivaliser pour Hadjam ? La réponse se trouve dans ses statistiques, autant que dans sa marge de progression : 14 matchs joués cette saison pour 1 but et 4 passes décisives.

Si sa valeur est estimée à 9 M€ sur Transfermarkt, Hadjam n’a pas seulement impressionné par ses chiffres. Sa progression rapide, sa capacité à s’adapter à différents championnats, et sa polyvalence défensive font de lui un profil recherché.

Mercato : quelles issues pour l’OM et Hadjam ?

Avec le FC Porto désormais favori, l’OM doit revoir sa stratégie. Malgré un véritable intérêt manifesté dès le début, la concurrence met la pression. L’affaire s’annonce délicate, surtout si les négociations traînent ou si d’autres clubs pourraient s’inviter à la table. Le dénouement du dossier, très attendu, risque d’animer le marché d’hiver à Marseille.