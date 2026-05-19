FC Nantes : Vahid Halilhodzic n’en a pas fini avec le FC Nantes

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Le FC Nantes traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Relégué en Ligue 2 après une saison catastrophique conclue dans le chaos contre le Toulouse FC, le club nantais tente désormais de reconstruire un projet totalement fragilisé.

Mais malgré cette immense désillusion, Vahid Halilhodžić n’a visiblement pas totalement tourné la page avec les Kita.

Une dernière soirée sous haute tension

Dimanche soir, la Beaujoire a sombré dans le chaos. Le match face à Toulouse a été interrompu dès la 22e minute après des jets de fumigènes et un envahissement de terrain de supporters nantais à bout de nerfs.

Dans cette atmosphère extrêmement tendue, Vahid Halilhodzic a tenté de calmer les supporters descendus sur la pelouse avant l’arrêt définitif de la rencontre annoncé par Stéphanie Frappart.

Une scène forte pour celui qui disputait probablement son dernier match sur le banc de son club de cœur.

Vahid ne ferme pas la porte aux Kita

Au lendemain de cette soirée très lourde émotionnellement, Vahid Halilhodzic s’est longuement confié dans les colonnes de L’Équipe.

Le technicien bosnien a notamment évoqué sa relation avec Waldemar Kita et Franck Kita malgré le contexte extrêmement difficile autour du club.

L’ancien entraîneur nantais a expliqué que les dirigeants étaient venus partager un repas avec le groupe malgré la relégation et que Waldemar Kita avait pris le temps de remercier les joueurs ainsi que le staff.

Mais surtout, Vahid a clairement laissé entendre qu’il restait disponible pour aider le club à se reconstruire.

« S’ils veulent que je les aide, je serai ravi »

À 74 ans, Halilhodzic garde visiblement un attachement immense au FC Nantes.

« S’ils veulent que je les aide, que je les conseille, je serai ravi », a notamment confié l’ancien sélectionneur.

Une déclaration forte qui montre que malgré la colère des supporters et le climat explosif autour du club, Vahid reste prêt à apporter son expérience pour aider Nantes à retrouver son identité.

Malgré la relégation de Nantes, Vahid Halilhodzic ne ferme pas la porte aux Kita : « S'ils veulent que je les aide, je serai ravi »

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Le FC Nantes à un tournant historique

Cette relégation en Ligue 2 ouvre désormais une période extrêmement importante pour le FC Nantes.

Choix du futur entraîneur, mercato, stabilité financière, relation avec les supporters… tout est à reconstruire du côté de la Beaujoire.

Dans ce contexte, l’expérience et la connaissance du club de Vahid Halilhodzic pourraient représenter un soutien précieux pour les Kita, eux qui se retrouvent plus fragilisés que jamais face à la colère populaire.

Reste désormais à savoir si les dirigeants nantais accepteront cette main tendue… ou si chacun poursuivra sa route séparément après cette saison cauchemardesque.