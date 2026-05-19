FC Nantes : nouveau rebondissement dans le dossier Christophe Pélissier

Considéré comme une priorité pour reprendre le banc du FC Nantes, Christophe Pélissier était aussi pisté par Toulouse, mais semble désormais s’en éloigner. Une bonne nouvelle pour la famille Kita.

Le dossier du futur entraîneur du FC Nantes continue de bouger en coulisses. Et un nom qui revenait avec insistance ces derniers jours semblait perdre du terrain : celui de Christophe Pélissier.

Selon plusieurs indiscrétions relayées autour du dossier toulousain, le technicien de l’AJ Auxerre cochait pourtant de nombreuses cases pour le Toulouse FC : expérience de la Ligue 1, capacité à travailler avec des moyens limités et proximité géographique. Mais la tendance a nettement changé ces dernières heures.

Une bonne nouvelle pour le FCN

Selon le journaliste Hugues Sionis, du côté de Toulouse, la priorité serait davantage orientée vers un entraîneur étranger plutôt qu’un profil français simplement anglophone. Une orientation stratégique qui a également refroidi la piste Olivier Pantaloni, pourtant longtemps annoncée en pole pour succéder à Carles Martinez Novell.

Une bonne nouvelle pour le FC Nantes, car, comme révélé sur notre site, la famille Kita surveille attentivement la situation de Christophe Pélissier pour lancer un nouveau cycle après la relégation des Canaris. Cette info

L’avenir de Pélissier lié à celui de Wantier

Mais le contexte évolue vite. Après le maintien obtenu avec l’AJA, Pélissier a publiquement laissé entendre qu’il souhaitait poursuivre l’aventure en Bourgogne, refroidissant sérieusement les ambitions nantaises. Dans le même temps, la piste Pantaloni a également perdu en intensité. Lui aussi avait été associé à Nantes après son départ annoncé de Lorient.

Pour rappel, Christophe Pélissier ne s’entend plus du tout avec son directeur sportif David Wantier. Le maintien de l’un est conditionné au départ de l’autre à Auxerre. Reste à voir comment les choses vont tourner, mais le futur entraîneur nantais reste encore loin d’être trouvé.