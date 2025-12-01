L’OM vient de frapper un grand coup en s’attachant les services de Riccardo Polacco, qui a officiellement annoncé son arrivée sur son profil LinkedIn. Qui est ce nouveau arrivant, spécialisé dans le scouting ?

Un nouveau venu à l’OM et pas des moindres : Riccardo Polacco a officiellement annoncé son arrivée sur son profil LinkedIn. Ce n’est pas un simple ajout : c’est un signal clair que la direction du club phocéen veut structurer sérieusement sa cellule de recrutement et agir en conséquence au mercato. Et vu le nom, ce recrutement risque de faire du bruit. Polacco ne débarque pas d’un simple poste.

Polacco a fait ses gammes à Southampton

Après un passage à l’AC Monza comme responsable du scouting, il rejoint l’OM avec l’objectif de superviser la détection de talents et de renforcer la stratégie de recrutement du club. Son profil — italien, formé dans les rouages du scouting européen — s’inscrit dans une tendance claire du club : s’« italianiser » en recrutant des cadres à la fois expérimentés et capables de construire un projet à long terme pour l’OM. Dans le passé, Polacco a démarré sa carrière comme scout à l’académie de Southampton en 2017.

L’OM prêt à lancer un virage important au mercato ?

Dans son post LinkedIn, Polacco se dit « honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l’Olympique de Marseille en tant que chef scout. J’ai hâte de contribuer à ce club incroyable ! Droit au but ! » Un message fort. Car le timing est tout sauf anodin : après une période de transition dans le staff — avec des mouvements comme le départ de l’ancien responsable recrutement et l’arrivée d’un directeur sportif adjoint — l’OM semble remettre les pendules à l’heure dans la course au haut niveau. Si Polacco réussit à dénicher les bons profils, à anticiper les besoins du groupe, et à s’appuyer sur le staff existant — l’entraîneur, la direction sportive, le directeur sportif adjoint — l’OM pourrait lancer un virage important de son prochain mercato.