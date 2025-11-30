LOSC : Bruno Genesio lance déjà le choc contre l’OM !
LOSC : Bruno Genesio lance déjà le choc contre l’OM !
Laurent Hess
30 novembre 2025

Le LOSC s’est imposé au Havre (1-0) ce dimanche. Et son coach Bruno Genesio a évoqué la venue de l’OM le week-end prochain.

Ce dimanche, le LOSC a fait une bonne opération en allant s’imposant au Havre (1-0) grâce à un but tardif de sa recrue marocaine Hamza Igamane, entré à l’heure de jeu. L’apport des entrants, c’est justement ce qu’a souligné Bruno Genesio après la partie, au micro de Ligue 1+. « On marque en fin de match, avec des joueurs qui viennent du banc. Ce n’est pas anodin, ça dénote l’état d’esprit du groupe. »

Il considère l’OM comme « un match de Ligue des champions »

Le coach du LOSC a ensuite été questionné sur la prochaine journée… « Le choc contre l’OM ? C’est un match de Ligue des Champions, a-t-il soutenu. On a l’habitude d’avoir des matchs très intenses, très tactiques contre eux. Ils ont le deuxième meilleur effectif de France, derrière Paris. Ils ont un très bon coach. On connait la ferveur marseillaise, ils sont très performants à l’extérieur, donc ce sera à nous d’être solide défensivement, et de montrer ce qu’on vaut à domicile, parce que nous aussi on est très performants chez nous ». Manifestement, Genesio a déjà envie d’y être !

