OM, RC Lens, OL, Stade Rennais, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 14e journée de L1

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 14e journée de Ligue 1 disputée tout au long du week-end. Le RC Lens, nouveau leader, tire son épingle du jeu.

Voilà 21 ans que le RC Lens n’avait pas été leader de Ligue 1, sans compter les débuts de championnat. Pour fêter cela, deux Sang et Or sont présents dans l’équipe type : Sanson Baidoo et Florian Thauvin, auteur d’un doublé à Angers ce dimanche (2-1).

Du côté de l’OM, on enrage encore après le match nul au Vélodrome face au Toulouse FC (2-2) mais Timothy Weah a tiré son épingle du jeu dans le couloir droit marseillais. Valentin Rongier, buteur à Metz (1-0), est le meilleur joueur du Stade Rennais cette saison et récolte les fruits de son travail.

Auteur de 30 passes vers l’avant lors de la large victoire de l’OL hier face au FC Nantes (3-0), Corentin Tolisso s’habitude à l’altitude cette saison tandis que c’est une nouveauté pour le gardien lillois Berke Özer… avec 7 arrêts au Havre (1-0).