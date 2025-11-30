RC Lens : Thauvin glisse un message à Gradit et explique pourquoi le RCL est en tête de la L1

Le RC Lens a pris les commandes de la Ligue ce dimanche en allant s’imposer à Angers (2-1). Florian Thauvin, qui a réalisé un doublé, peut savourer.

Après 14 journées, le RC Lens est en tête de la Ligue 1 ! Suite au revers du PSG à Monaco (0-1) et au match nul de Marseille contre Toulouse (2-2), le RC Lens pouvait prendre les commandes du championnat en cas de victoire à Angers et il n’a pas laissé passer cette occasion en s’imposa,t grâce à un doublé de Thauvin et aux arrêts d’un Risser décisif.

La solidarité lensoise, la clé du succès selon Thauvin

A l’issue de la rencontre, Thauvin a dédié la victoire à Jonathan Gradit, victime d’une grave blessure au tibia péroné vendredi à l’entraînement du RC Lens. « On a eu une fin de semaine très difficile. La blessure de Jo nous a tous attristés et marqués. Jo, c’est un cadre, il représente les valeurs du RC Lens. Ça m’a rendu malade. Vendredi, je me suis réveillé à 3h du matin, ça m’a empêché de dormir. Cette victoire c’est pour lui, on pense très fort à lui. » Et à Thauvin, d’ajouter, sur la première place du RCL : « On a un groupe uni. On tire tous dans le même sens. »