OM Mercato : le nouveau Mahrez prêt à débarquer, Paixao et le RC Lens en salivent déjà !

L’OM semble déterminé à frapper fort sur ce mercato hivernal en identifiant un talent en pleine explosion qui pourrait changer le visage de son attaque : Anis Hadj Moussa (Feyenoord, 23 ans).

Et si l’OM offrait plus de concurrence à M son Greenwood cet hiver ? Selon les informations de Media Foot, Medhi Benatia travaille activement et quasi-quotidiennement pour convaincre Anis Hadj Moussa de signer en janvier.

Hadj Moussa a un air de Mahrez

Roberto De Zerbi cherche un milieu de terrain créatif et provocateur capable de dynamiser l’équipe pour la seconde partie de saison. Et l’ailier du Feyenoord correspond parfaitement à ce profil. Gaucher, mais redoutable sur son côté droit, il possède cette capacité à éliminer, provoquer et créer des occasions qui rappelle Riyad Mahrez à ses débuts. Après avoir manqué la légende algérienne en 2014, l’OM ne veut pas laisser passer cette nouvelle pépite.

Passé au RC Lens, il connaît Paixao

Sur le marché européen, Hadj Moussa commence à susciter l’intérêt de nombreux clubs. Évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur de 23 ans a déjà marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives en 17 matchs de Eredivisie et de Ligue Europa cette saison. Formé au RC Lens, il a évolué la saison dernière aux côtés d’un certain Igor Paixão. Son arrivée à l’OM serait donc facilitée par son ancien coéquipier aux Pays-Bas. Reste à savoir si les négociations seraient aussi âpres que cet été au sujet du Brésilien.