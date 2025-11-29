RC Lens Mercato : le remplaçant de Gradit ciblé, Haise et Nice jouent un vilain tour au Racing !

Jonathan Gradit (33 ans) s’est gravement blessé à l’entraînement vendredi, victime d’une fracture du tibia. Recruter un défenseur central devient désormais une priorité au RC Lens…

Gros coup dur au RC Lens. Hier, Pierre Sage a confirmé la grave blessure de Jonathan Gradit. Dans un contact avec l’un de ses partenaires, le défenseur du Racing s’est écroulé, victime d’une fracture du tibia-péroné de la jambe droite. Certains partenaires ont même pleuré en voyant leur coéquipier à terre, en immense souffrance : évacué par les sapeurs-pompiers, il devra être opéré puis passer par une longue phase de rééducation, des mois, avant de reprendre le chemin des terrains.

Haise suit aussi Adjetey à Nice

Forcément, la question d’un renfort au mercato se pose. Et Media Foot, le RC Lens explore déjà une piste en Suisse. Le directeur sportif Jean-Louis Lecca aurait coché le nom de Jonas Adjetey. International ghanéen de 21 ans avec 7 sélections, l’intéressé est sous contrat avec le FC Bâle jusqu’en juin 2028. Valorisé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, il représente une option crédible pour renforcer la charnière lensoise. Mais le club nordiste devra faire vite : l’OGC Nice suit également le joueur et pourrait entrer en concurrence.

Une alternative maison ?

Le RC Lens pourrait toutefois décider de ne pas recruter et de se reposer sur ses jeunes. Ismaëlo Ganiou (20 ans), auteur d’un but lors de la réception de Strasbourg samedi en Ligue 1, pourrait être lancé davantage en défense centrale. Entre la piste suisse et le pari interne, le club artésien va devoir trancher rapidement pour préparer au mieux la seconde partie de saison.