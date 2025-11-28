RC Lens : le club communique sur la blessure de Gradit, elle est terrible !

Le RC Lens en dit plus sur son défenseur, sévèrement touché à l’entraînement ce vendredi matin.

Le vestiaire lensois a été secoué ce matin par la lourde blessure de Jonathan Gradit, touché violemment à la jambe droite à l’entraînement. Pierre Sage n’a pas caché son émotion en conférence de presse. « Tout allait bien avant ce matin… Nous sommes très touchés. On pense fortement à lui et à sa famille. La famille foot du Racing va gérer cette situation ensemble. »

Gradit vers l’opération

Le coach l’assure : le groupe jouera pour lui, dès le prochain match contre Angers. La cohésion, déjà solide, s’est encore renforcée autour du défenseur emblématique. Et le RC Lens vient d’en dire plus sur la nature de la blessure de l’ancien caennais, qui va devoir se faire opérer… « Victime d’une fracture du tibia-péroné à l’entraînement, le défenseur subira une opération et sera absent pendant plusieurs mois. L’ensemble du club apporte son soutien, fidèle et chaleureux, à son numéro 24. » Un terrible coup dur pour le RCL et son emblématique défenseur, qui a fêté ses 33 ans il y a 4 jours…