RC Lens : Sage annonce un terrible coup dur pour Gradit

C’est une terrible nouvelle qui vient de tomber pour le RC Lens : Jonathan Gradit a été victime d’une grave blessure à l’entraînement.

Ce vendredi, Pierre Sage donnait sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match en vue du déplacement à Angers ce dimanche. Et le ton était rapidement donné, avec une terrible annonce d’entrée de jeu concernant Jonathan Gradit, qui était censé revenir de suspension.

« Tout allait bien jusqu’à la séance qui vient de se passer. Jonathan Gradit vient de se blesser sévèrement sur un choc à sa jambe droite. On attend les informations concernant la gravité de cette blessure. C’est sûr que ce n’est pas anodin. On pense fortement à lui et à sa famille. On va gérer la situation en famille. On sera très proches de lui et on va faire en sorte que tout aille bien pour lui. Il a dû être évacué vers l’hôpital. Cela a été clair tout de suite. On a tout un staff médical sur le terrain qui a confirmé ce qu’on avait vu. Il est pris en charge. Cela vient de se passer, je n’ai pas trop de recul sur la situation. Je pense fort à lui et à sa famille », a déclaré le coach lensois.

Une annonce qui fait froid dans le dos, et au-delà de l’aspect sportif, c’est un homme de vestiaire que vient de perdre le groupe lensois, forcément touché par cette très mauvaise nouvelle. En attendant d’en savoir plus sur cette blessure, Sage devrait continuer de donner sa chance au jeune Ismaëlo Ganiou, unique buteur contre Strasbourg la semaine dernière.