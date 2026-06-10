Alors que la DNCG poursuit son traditionnel tour de contrôle des clubs professionnels avant la saison 2026-2027, le RC Lens a passé son grand oral ce mercredi. Et les Sang et Or peuvent souffler : aucune mesure n’a été prise à leur encontre.

Le verdict est tombé pour le RC Lens. Auditionné ce mercredi par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), le club artésien a obtenu le feu vert de l’instance chargée de surveiller les finances du football français.

Depuis plusieurs jours, la DNCG enchaîne les auditions des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 afin d’évaluer leur situation économique avant l’exercice 2026-2027. Un passage toujours redouté par les dirigeants, tant les sanctions peuvent être lourdes en cas de déséquilibre financier.

Le RC Lens passe sans encombre

Dans la foulée de son audition, le RC Lens a publié un communiqué officiel particulièrement rassurant. Les dirigeants lensois ont confirmé que leur passage devant la commission s’était déroulé sans la moindre difficulté : « Dans le cadre de l’examen annuel de la situation des clubs au titre de la saison 2026/27, la direction du Racing s’est présentée ce mercredi devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels. À l’issue de cette audition, aucune mesure n’a été prononcée à l’encontre du club », a indiqué le club nordiste.

Un signal positif pour l’avenir

Cette décision constitue une excellente nouvelle pour le RC Lens, qui peut désormais préparer sereinement la suite de son mercato estival et sa future saison. Alors que plusieurs clubs français restent dans l’attente du verdict de la DNCG ou font face à des interrogations sur leur situation financière, les Sang et Or affichent une stabilité rassurante. Pour les supporters lensois, ce feu vert confirme également la solidité de la gestion menée ces dernières années. Un élément important au moment d’aborder une nouvelle saison ambitieuse en Ligue 1, avec l’objectif de rester compétitif sur la scène nationale. Le Racing peut donc avancer avec sérénité.