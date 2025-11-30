OM – Toulouse (2-2) : De Zerbi tacle ses joueurs, Benatia sort un dossier très lourd sur l’arbitrage

Roberto De Zerbi était affligé par le match nul de l’OM contre Toulouse, samedi au Vélodrome (2-2). Medhi Benatia, lui, s’est réfugié derrière l’arbitrage.

L’OM avait la possibilité de prendre la tête de la Ligue 1 devant le PSG mais s’est encore pris les pieds dans le tapis. Après Angers, c’est cette fois-ci le Toulouse qui est venu frustrer les Marseillais dans le temps additionnel sur le même score (2-2). Roberto De Zerbi a la rage et n’a pas hésité à tacler certains joueurs de l’OM.

« Le match est frustrant. On perd deux points contre Angers, ce soir aussi. On a laissé beaucoup d’énergie mardi en Ligue des champions. On n’est pas encore prêt pour la prochaine étape. L’aspect tactique n’a rien à voir, c’est le côté physique. On n’arrivait pas à avoir le rythme, faire un pressing haut», a-t-il expliqué. J’ai vu des joueurs marcher en première période. On perd la tête du classement pour une remise en touche. On avait vu la même chose contre Newcastle. Dans ces moments, il faut être attentif aux détails. La position sur cette touche, c’est ce qui m’énerve. » Avant de se gratter la tête : « Comment faire pour maintenir un résultat en fin de match ? C’est dur. Il faut travailler tous les détails. En stage, on avait travaillé toutes les phases défensives sur les trente derniers mètres pour connaître cette souffrance de protéger le résultat. Il faut qu’on soit plus réveillés, qu’on communique plus, qu’on soit plus fourbes, plus méchants. »

De son côté, s’est réfugié derrière l’arbitrage au coup de sifflet final en publiant sur X la faute d’un Angevin sur Igor Paixao dans la surface alors que l’OM menait 2-1…