RC Lens : Thauvin gâche la vie de Greenwood à l’OM 
RC Lens : Thauvin gâche la vie de Greenwood à l’OM 

Florian Thauvin (OM)
Bastien Aubert
29 novembre 2025

S’il reste l’homme fort de l’attaque marseillaise, Mason Greenwood (24 ans) reste à distance raisonnable d’un certain Florian Thauvin (RC Lens, 32 ans) dans les chiffres. 

Mason Greenwood pensait pouvoir marquer durablement l’histoire de l’OM. Performant depuis son arrivée sur la Canebière, sous l’ère Frank McCourt, le joueur de 24 ans a tout pour devenir l’un des joueurs les plus prolifiques du club phocéen. Mais un homme lui barre toujours la route : Florian Thauvin (RC Lens, 32 ans).

L’Anglais totalise aujourd’hui 33 buts sous les couleurs marseillaises. Un chiffre impressionnant, mais insuffisant pour rivaliser avec ceux qui sont passés avant lui. Pierre-Emerick Aubameyang compte 36 réalisations, Dimitri Payet 63… et tout en haut trône Thauvin, indétrônable avec ses 86 buts. 

Greenwood, indéboulonnable à l’OM, avance sans regarder devant, mais cette statistique pourrait lui laisser un goût amer. Et pendant qu’il continue de briller à Marseille, Thauvin, sans rien faire, reste celui qui lui gâche encore les plans à distance.

