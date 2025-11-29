Selon L’Équipe et Foot Mercato, le défenseur central marocain Nayef Aguerd réintègre le onze de départ de l’OM face à Toulouse (21h05).

Roberto De Zerbi va pouvoir mieux dormir à l’OM. De retour de blessure et jugé enfin à 100%, Nayef Aguerd devrait récupérer sa place dès le coup d’envoi du match contre Toulouse (21h05). L’Équipe précise que Leonardo Balerdi devrait place sur le banc malgré sa prestation solide devant Newcastle mardi en Ligue des Champions (2-1).

Un message clair envoyé par le coach italien de l’OM : l’expérience et le leadership du Marocain seront essentiels pour sécuriser la base arrière face à une équipe toulousaine toujours imprévisible. Au milieu, aucun bouleversement majeur à l’OM, mais une vraie surprise dans l’animation offensive.

Balerdi et Vermeeren sortis du onze de l’OM ?

Alors que tout le monde attendait Arthur Vermeeren titulaire, c’est finalement Angel Gomes qui débuterait en numéro 10. Un choix audacieux, misant sur la créativité et la mobilité du milieu anglais plutôt que sur la régularité du jeune Belge.

De Zerbi veut plus de dynamisme entre les lignes, quelqu’un capable de casser les rythmes, de provoquer. Gomes a le profil, reste à voir s’il aura l’impact attendu. Reste à transformer ces options tactiques en résultats concrets pour rester au contact du PSG au classement de Ligue 1.