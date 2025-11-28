OM : c’est signé pour ce crack, l’AS Monaco peut l’oublier !

L’OM a décidé de miser sur le jeune Anis Doubal, qui était ciblé par l’ASM.

Robinio Vaz et Darryl Bakola, lancés dans le grand bain par Roberto de Zerbi, avec succès, pourraient bien faire des émules. L’OM confirme en tout cas ce vendredi qu’il compte bien s’appuyer de plus en plus sur ses meilleurs jeunes éléments en annonçant la signature du premier contrat officiel d’Anis Doubal.

Doubal à l’OM jusqu’en 2028

A 19 ans, le défenseur international U23 tunisien est désormais lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028. « Notre jeune défenseur formé au centre, Anis Doubal, a signé son premier contrat professionnel, annonce l’OM. Dans la continuité du projet initié il y a plusieurs mois visant à s’appuyer sur les jeunes joueurs issus du Centre de Formation, l’Olympique de Marseille a enregistré la signature du premier contrat professionnel d’Anis Doubal. International tunisien U20, Anis Doubal est un pur produit du centre de formation olympien. Né à Vitrolles le 29 octobre 2006, il a porté les couleurs de Marignane avant d’intégrer l’OM en 2019. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, cet arrière gauche évolue cette saison avec le groupe Pro 2 et a disputé des rencontres d’UEFA Youth League ». Cette annonce intervient alors que l’AS Monaco était de plus en plus insistante sur le dossier, comme le rapporte notre correspondant à Marseille Bastien Aubert.