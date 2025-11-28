OM Mercato : De Zerbi a ciblé son milieu de terrain idéal, il coûte 20 M€ !

Ça tombe bien, il est déjà à l’OM…

Arrivé à l’OM à la toute fin du marché estival, le 31 août dernier, Arthur Vermeeren a été prêté par RB Leipzig avec une option d’achat de 20 M€. Depuis, le jeune milieu de 20 ans montre ses qualités. Cela a encore été le cas mardi soir en Ligue des champions contre Newcastle (2-1) et le Belge s’est attiré les louanges de Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.

Le coach de l’OM adoube Vermeeren

« C’est mon milieu de terrain idéal pour le jeu que je veux, a expliqué l’Italien. La gestion de l’entraîneur est importante pour aider le joueur à progresser, lui donner ce qu’il est en train de faire et lui manquait avant. Il a couru presque 25 kilomètres en deux matchs. Il a besoin de cette année à Marseille», estime le coach, définitivement conquis par le Belge de 20 ans. De quoi inciter la direction de l’OM à lever son option d’achat en fin de saison ?