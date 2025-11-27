PSG, OM, Real, Arsenal, Bayern, Barça : l’IA dévoile le futur gagnant de la Ligue des Champions !

Les prédictions d’Opta viennent de tomber et elles redistribuent totalement les cartes. Grâce à ses modèles statistiques ultra-poussés, l’IA d’Opta a simulé des milliers de scénarios pour déterminer qui a le plus de chances de soulever la Ligue des Champions cette saison. Et à la surprise générale, ce n’est ni le Real Madrid, ni le Bayern Munich, ni même le tenant du titre, le PSG… mais Arsenal qui se retrouve tout en haut des projections !

Arsenal favori : 24,36 % de chances selon l’IA

En tête de la première phase qualificative, Arsenal impressionne par sa régularité et se retrouve logiquement propulsé favori par Opta, avec 24,36 % de chances de remporter la C1. Une statistique qui fera rêver les supporters des Gunners… mais aussi grincer quelques dents chez les autres géants européens.

Bayern devant le PSG : la stat qui surprend

Alors que le PSG est champion d’Europe en titre, l’IA place pourtant le Bayern Munich devant Paris. Les Bavarois, vainqueurs 2–1 face au PSG dans cette première phase, montent sur la deuxième marche avec 15,78 % de chances de décrocher la coupe aux grandes oreilles.

Le PSG seulement 3e : l’IA doute du doublé

Paris complète le podium avec 12,67 % de chances de remporter la LDC. Un pourcentage étonnamment faible pour le tenant du titre, et Opta est encore plus sévère : le PSG n’aurait que 24,37 % de chances d’atteindre la finale.

Luis Enrique et ses joueurs devront donc faire mentir les algorithmes… et ils en ont l’habitude.

Real Madrid : Mbappé face à une mission quasi impossible ?

Quatrième des projections, le Real Madrid ne dépasse pas les 7,09 % de chances de gagner. Un chiffre inhabituellement bas pour la formation la plus titrée de l’histoire. Kylian Mbappé et consorts devront déjouer les probabilités pour rêver d’un nouveau sacre.

FC Barcelone : la chute libre selon l’IA

Déjà décroché dans la course aux huit premières places de la phase qualificative, le Barça n’aurait que 5,34 % de chancesd’aller au bout. Lamine Yamal, Gundogan et leurs coéquipiers vont devoir retrouver une identité de jeu solide s’ils veulent redevenir crédibles sur la scène européenne.

OM : une lueur d’espoir malgré tout

Sans surprise, l’Olympique de Marseille n’est pas pressenti pour soulever la Ligue des Champions cette saison. L’IA leur accorde à peine 0,14 % de chances de remporter la compétition.

Mais tout n’est pas noir : avec 64,95 % de chances de finir dans les 24 premiers, l’OM peut nourrir l’ambition de poursuivre l’aventure. La victoire 2–1 contre Newcastle a d’ailleurs ramené un peu d’optimisme sur la Canebière.