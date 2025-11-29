FC Nantes : avant le Mercato, Castro envoie un message cash aux Kita sur son avenir !
OM : le successeur de De Zerbi est déjà identifié ! 

De Zerbi et Abardonado à l'OM
Bastien Aubert
29 novembre 2025

Passé du centre de formation aux pros sous Jorge Sampaoli en 2021, Pancho Abardonado envisage de devenir entraîneur principal à l’avenir. 

À l’OM, le futur se prépare déjà en coulisses. Alors que Roberto De Zerbi continue de diriger l’équipe avec succès, un homme semble être destiné à prendre la relève : Pancho Abardonado, passé du centre de formation aux pros sous Jorge Sampaoli en 2021, pourrait bien devenir le prochain entraîneur principal du club phocéen.

Un adjoint polyvalent et respecté

Ancien cadre du centre de formation, Abardonado s’est rapidement imposé au sein du staff professionnel. « Pancho, il n’est pas juste là pour poser les plots. Il parle espagnol, c’est vrai, mais il parle surtout football. Il connaît le jeu, les joueurs, les vestiaires. Il a su trouver sa place et la garder à partir du moment où il a posé un pied dans le groupe », témoigne un ancien cadre de l’OM dans L’Équipe. Depuis juillet 2024, De Zerbi lui a confié la responsabilité des coups de pied arrêtés. Avec liberté totale sur la mise en place des schémas, il supervise le montage vidéo et mène la danse aux entraînements.

Un coach principal en devenir ?

Polyvalent, l’ancien défenseur de l’OM ne se limite pas aux coups de pied arrêtés. Qu’il s’agisse de travailler avec les lofteurs, d’animer des ateliers de finition avec les attaquants ou de superviser des séances complètes, Abardonado met toujours le même sérieux dans son travail. Sa capacité à jongler entre différents rôles et à imposer son autorité en fait un pilier du staff. Considéré comme la caution marseillaise du staff depuis plusieurs années, il vit pleinement sa mission à l’OM tout en gardant en tête son objectif : devenir entraîneur principal. « Au fond de lui, il aspire à se lancer comme numéro 1, et il tentera de décrocher une L2 ou une équipe de National quand l’aventure marseillaise s’arrêtera », confie un de ses proches. En attendant, le départ de Marcelino l’a même propulsé pour quelques matches comme coach principal par intérim. 

Un intérim déjà assuré à l’OM 

En septembre 2023, il avait déjà dirigé l’équipe lors de deux matches d’intérim (3-3 à Amsterdam, 0-4 à Paris). Entre innovations tactiques – comme le système à trois centraux au Parc des Princes – et causeries préparées avec sérieux, Abardonado avait montré qu’il pouvait assumer le rôle sans faillir. Reste à savoir si l’OM lui donnera sa chance après le mandat de De Zerbi, engagé sur trois ans. 

