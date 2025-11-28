Real Madrid Mercato : un crack dans le viseur pour remplacer Vinicius !
OM : encore du Balerdi bashing avant et après Newcastle !

OM : encore du Balerdi bashing avant et après Newcastle !
Laurent Hess
28 novembre 2025

Leonardo Balerdi a encore dû essuyer certaines critiques avant et après la victoire de l’OM contre Newcastle. En dépit de son bon match.

Mardi soir, lors d’OM-Newcastle (2-1), Leonardo Balerdi a donné des sueurs froides aux supporters de l’OM en se faisant avertir d’entrée. Un carton jaune qui lui a permis d’entrer dans l’histoire de l’OM puisqu’il s’agissait de son 53e, soit un de plus que la légende Eric Di Meco ! Mais le plus important, c’est bien-sûr que Balerdi ait réalisé un bon match, comme l’a relevé notre correspondant à Marseille Bastien Aubert. « Solide, le capitaine de l’OM s’est comporté en patron de bout en bout. L’Argentin a annihilé bon nombre d’occasions de Newcastle par sa vista et son placement. Un vrai bon match. »

Balerdi a eu la plus mauvaise notre d’OM-Newcastle dans L’Equipe

Pourtant, la presse nationale n’a pas vraiment partagé cette analyse. Ainsi, dans L’Equipe, Balerdi a été crédité d’un 5, plus mauvaise note parmi les joueurs marseillais. Une note qui correspond peu aux appréciations du journaliste qui écrit : « Un début de match intense et mitigé entre une belle intervention devant Gordon, puis un avertissement. De bonnes sorties pour gêner Newcastle puis une bévue avec une remise sur Tonali. En seconde période, il a semblé plus concentré. » Crédité d’un 7 dans Le Phocéen, Balerdi a obtenu un 6,5 dans La Provence avec cette appréciation de Fabrice Lamperti : « Averti rapidement (3), il a su rester dans son match, sans en faire trop, et en faisant admirer sa technique veloutée, par moments. Un bon coup de casque sur un corner (70) et des dégagements opportuns pour soulager les siens en fin de match. »

Rothen l’avait taclé avant le match

Des commentaires et une note qui confirment que Balerdi jouit d’une meilleurs cote à Marseille que dans les médias « parisiens ». Sur RMC, Jérôme Rothen avait émis des réserves sur le capitaine de l’OM quelques jours avant Newcactle. « Mentalement, il n’est pas prêt à encaisser la pression d’un capitaine de l’OM ». Et on se souvient que dans le même média, en septembre, Christophe Dugarry avait dézingué Balerdi : « C’est exactement la définition du faux bon joueur. Il est plutôt élégant quand il joue et adroit techniquement. Mais match après match, il y a des boulettes. Il me fait penser à Thilo Kehrer ». Un « faux bon joueur », Balerdi ? A la lecture de sa prestation face aux Magpies, on aurait plutôt tendance à s’interroger sur la compétence de ceux qui le perçoivent comme tel !

