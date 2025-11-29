OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de Balerdi et de Nadir !

Leonardo Balerdi (26 ans) et Bilal Nadir (22 ans) pourraient quitter l’OM plus tôt que prévu au mercato.

Des mouvements inattendus se préparent-ils à l’OM ? Selon LiveFoot, un départ juteux de Leonardo Balerdi ne serait pas écarté par la direction du club phocéen. Branché sur courant alternatif, l’Argentin possède néanmoins un potentiel qui a tapé dans l’oeil de la Juventus Turin.

C’était déjà le cas l’été dernier mais en 2026, une offre juteuse pourrait déboucher sur son transfert. Pas moins de 50 millions d’euros seront demandés par les dirigeants de l’OM pour laisser filer l’ancien défenseur du Borussia Dortmund, âgé de 26 ans.

Nadir vers un départ libre ?

Un autre départ assez inattendu pourrait faire enrager les supporters de l’OM : Bilal Nadir. Notre confrère Romain Canuti l’a sous-entendu assez clairement du côté du Phocéen. « Si tu exposes des jeunes, c’est pour les montrer et les vendre plus tard. Mais tu ne vas pas réellement dégager de masse salariale grâce à ces départs pour aller chercher un autre joueur. Exemple avec Bilal Nadir, on pourrait se dire qu’on va le vendre. Sauf que Bilal Nadir, à six mois de la fin de son contrat, tu penses le vendre combien ? Si tu veux le vendre 5 millions d’euros, tous les clubs vont te dire qu’ils vont attendre qu’il soit libre en juin. C’est très compliqué de trouver un club qui va s’aligner et qui va mettre des moyens pour engranger un peu de trésorerie » a analysé le journaliste au sujet de Nadir.

Reste désormais à voir si les négociations aboutiront à un accord pour une prolongation dans les mois à venir, ce qui ne semble pas vraiment être la tendance des dernières semaines. Et sa blessure n’explique pas tout…