OM : les tops et les flops du nul contre Toulouse

L’OM avait l’occasion de prendre les commandes de la Ligue 1 en cas de victoire contre Toulouse mais l’équipe de Roberto De Zerbi s’est ratée, concédant un nul dans le temps additionnel (2-2). Voici nos tops et nos flops chez les Olympiens…

Le PSG a concédé sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1 face à une bonne équipe de l’AS Monaco (0-1) ce samedi après-midi sur un but de Minamino. Mais l’OM n’a pas bondi sur l’occasion de s’installer sur le toit de la Ligue 1, en étant tenu en échec par Toulouse (2-2). Quatre jours après son succès en Ligue des champions contre Newcastle, l’OM était mené à la pause. Paixao a égalisé et Hojbjerg a permis aux Phocéens de passer devant, mais Hidalgo a climatisé le Vélodrome en égalisant dans le temps additionnel. Voici nos Tops-Flops…

LES TOPS

NADIR

Après Bakola contre Newcastle, Nadir a montré que De Zerbi pouvait compter sur la jeunesse marseillaise. Il a sauvé un but et a servi Paixao sur le but du 1-1.

PAIXAO

Le Brésilien s’est troué sur sa première accélération mais son égalisation a relancé l’OM. Un but qui sauve un peu son match.

HOJBJERG

Le Danois est souvent mono rythme, mais c’est un lâche rien, un guerrier. Et quand en plus il se mue en buteur… Sa tête croisée aurait pu offrir la tête du championnat à l’OM si Toulouse n’avait pas égalisé…

AUBAMEYANG

Comme contre Newcastle, c’est quand il s’est décalé sur une aile, à l’entrée de Vaz, qui a apporté du poids, que le Gabonais a fait la différence. Avec un joli centre pour la tête d’Hojbjerg.

A noter encore qu’Emerson a livré une prestation solide, comme Pavard, et que Greenwood, sans être décisif, s’est bien démené, on l’a même vu tacler !

Les FLOPS

RULLI

Excellent contre Newcastle, le portier argentin a été bien moins convaincant. Pas décisif sur les deux buts toulousains, dont le second sur un lob. Et des sorties aériennes ratées.

AGUERD

Pour son retour de blessure, Aguerd a souffert et s’est fait éliminer par Emersonn sur l’ouverture du score. Etait-il vraiment prêt à rejouer ?

GOMES

Le plus gros flop du match, c’est lui… L’Anglais n’a pas profité du turn over de De Zerbi. S’il a trouvé quelques bons décalages, il a été sorti à la mi-temps, confirmant ses difficultés à s’imposer lorsqu’il est aligné d’entrée. A se demander comment RDZ a pu se priver de Vermeeren au coup d’envoi, tant le jeune belge apporte davantage à l’OM…