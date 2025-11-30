OL – FC Nantes : les Tops et les Flops du match… peut-être le dernier de Castro chez les Canaris

L’OL a dominé le FC Nantes (3-0) en clôture de la 124e journée de Ligue 1, au Groupama Stadium. Voici nos Tops et nos Flops de la rencontre…

Les TOPS

Satriano

Une tête trop molle pour débuter son match, puis un contrôle raté… L’attaquant uruguayen a mis du temps à enytrer dans sdon match mais il a fini fort. A l’origine du but d’Abner avec sa frappe sur le poteau, il a signé un joli doublé, avec surtout ce splendide retourné sur le but du 3-0. L’homme du match !

Abner

Déjà buteur jeudi lors du festival de l’OL face au Maccabi Tel Aviv (6-0), le Brésilien a récidivé ce soir en s’offrant son premier but en Ligue 1. Très présent dans son couloir. Il s’impose comme un maillon fort de l’OL.

Sulc

Dans quasi tous les bons coups et passeur décisif pour Satriano.

Tolisso

Auteur d’un triplé jeudi contre Tel-Aviv, le capitaine de l’OL a confirmé ses excellentes dispositions. Un leader technique et aussi dans l’agressivité, avec son pressing permanent. Il a fait mal aux Canaris.

L’accueil du Groupama à Lopes

Pour son retour, le portier du FC Nantes a eu droit à une ovation. Emu aux larmes, il a à son tour applaudi les supporters lyonnais et plaisanté avec eux pendant son échauffement. Un joli moment de partage.

Lopes

Le portier nantais a longtemps retardé l’échéance, jusqu’à l’ouverture du score d’Abner en début de deuxième mi-temps. Un sauvetage devant Sulc, des interventions autoritaires. Tout s’est ciompliqué au retour des vestiaires mais cette défaite n’est pas la sienne.

Abline

Le seul joueur nantais à être un peu sorti du lot avec Lopes, et à avoir été un brin dangereux, à part le jeune Deuff sur son but refusé…

Les Flops

Mwanga

Son expulsion en fin de première mi-temps a évidemment eu un impact sur la rencontre. Jusque-là, le FC Nantes subissait mais il pliait sans rompre et se montrait même menaçant en contre-attaques. Mais en deuxième mi-temps, à 10 contre 11, c’est devenu un peu trop difficile pour les Canaris…

Castro

Et une défaite de plus pour le FC Nantes… Peut-être celle de trop pour Luis Castro, qui n’a pas proposé grand-chose. Ni su gérer l’expulsion de Mwanga. Mais avec cet effectif-là, il a quand même des circonstances atténuantes…