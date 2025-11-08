OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes

OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes
William Tertrin
8 novembre 2025

Florian Thauvin est revenu sur sa rupture avec les Tigres et a déploré le manque de soutien de son ancien ami et coéquipier André-Pierre Gignac, avec qui il a entretenu une relation forte à l’OM.

C’est une vraie belle histoire qu’a connue l’OM au sein de son vestiaire il y a plusieurs années. En effet, la « bromance » entre Florian Thauvin et André-Pierre Gignac n’est jamais passée inaperçue à Marseille, là où les deux hommes ont disputé 72 matchs ensemble sur deux saisons. Parti à l’été 2015, Gignac a poursuivi sa carrière avec succès chez les Tigres, club emblématique du Mexique où il évolue toujours à 39 ans.

Il a ensuite accueilli Thauvin à bras ouverts, lorsque ce dernier a lui aussi choisi l’exil au Mexique après son départ de l’OM en 2021. À nouveau réunis, les deux frères ont joué une trentaine de matchs ensemble, avant que l’aventure ne tourne au vinaigre pour Thauvin. Fichu dehors, il a vécu un véritable enfer avant son rebond en Europe à l’Udinese dès janvier 2023. S’il en veut encore beaucoup aux Tigres, Thauvin est également très déçu de Gignac.

« J’aurais aimé qu’il fasse plus »

Dans une interview pour So Foot, l’ancien de Bastia a réglé ses comptes avec son ancien coéquipier : « J’aurais aimé qu’il fasse plus, bien évidemment, parce qu’il s’était engagé vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis du club, parce que c’est aussi le club qui lui a demandé de mener les discussions avec moi. J’aurais aimé qu’il dise aux dirigeants : « J’ai engagé ma responsabilité, vous n’avez pas toujours fait les choses correctement avec lui. Vous lui devez au moins du temps. Mais surtout, vous lui devez le respect » ».

Un manque de solidarité que Thauvin a encore beaucoup de mal à digérer, et une amitié qui a pris un sacré coup…

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes
Ligue 1...

OM : une belle histoire du vestiaire vire au règlement de comptes

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique évoque le mercato et le successeur d’Hakimi, l’OL est prévenu !
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique évoque le mercato et le successeur d’Hakimi, l’OL est prévenu !

Par William Tertrin
OL : avant le PSG, Fonseca annonce deux mauvaises nouvelles et recadre une recrue
Ligue 1...

OL : avant le PSG, Fonseca annonce deux mauvaises nouvelles et recadre une recrue

Par William Tertrin
Stade Rennais : la victoire à Paris a viré au cauchemar… à cause du FC Nantes
FC Nantes...

Stade Rennais : la victoire à Paris a viré au cauchemar… à cause du FC Nantes

Par William Tertrin
ASSE : Horneland sur un siège éjectable à Troyes, Kilmer a déjà une petite idée
ASSE...

ASSE : Horneland sur un siège éjectable à Troyes, Kilmer a déjà une petite idée

Par William Tertrin
Jonathan Clauss, le latéral de l'OGC Nice.
Angers SCO...

Revue de presse : nouvelle étape dans l’épisode Clauss à l’OGC Nice

Par William Tertrin
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
FC Barcelone...

Mercato : un champion du Monde en discussions avec le PSG, sacré coup dur au FC Barcelone

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : Maupay de retour face à Brest ? De Zerbi vient d’annoncer la nouvelle !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : une énorme erreur a été évitée de justesse l’été dernier
Mercato...

RC Lens Mercato : une énorme erreur a été évitée de justesse l’été dernier

Par William Tertrin
Medhi Benatia au bord du terrain lors d'un match de l'OM au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : Benatia a perdu son sang-froid à cause d’une rébellion inattendue

Par William Tertrin
Stade Rennais : après Paris, Beye a désigné ses sauveurs en coulisses
Ligue 1...

Stade Rennais : après Paris, Beye a désigné ses sauveurs en coulisses

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : les Kita ont un plan de survie, un nouveau joueur de l’OM dans le coup !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : les Kita ont un plan de survie, un nouveau joueur de l’OM dans le coup !

Par William Tertrin
ASSE : Eirik Horneland obligé de tenter un pari très osé à Troyes
ASSE...

ASSE : Eirik Horneland obligé de tenter un pari très osé à Troyes

Par William Tertrin
RC Lens : Pierre Sage va envoyer un signal fort face à Monaco
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage va envoyer un signal fort face à Monaco

Par William Tertrin
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro a tranché pour le remplaçant de Lopes au Havre

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi prévoit un turnover à tous les étages face à Brest

Par William Tertrin
Robert Lewandowski (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : l’avenir de Lewandowski tranché, le Barça passe à côté d’un gros coup

Par William Tertrin
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE : 3 gros problèmes à régler avant de rêver à la Ligue 1

Par Bastien Aubert
Habib Beye répondant aux questions de Ligue1+ avant le match PFC-Rennes.
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye tient un deuxième match référence

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Lamine Yamal a trouvé une nouvelle chérie, c’est une bombe !

Par Bastien Aubert
Real Madrid : Booba s’invite dans la polémique avec Orelsan et fracasse Mbappé
Liga...

Real Madrid : Booba s’invite dans la polémique avec Orelsan et fracasse Mbappé

Par William Tertrin
La joie de Breel Embolo après son but contre le Paris FC.
Ligue 1...

Samba et Embolo décisif, Lepaul muselé, les notes du Stade Rennais face au PFC

Par Raphaël Nouet
OM : un scandale éclate en interne à cause du PSG
Ligue 1...

OM : un scandale éclate en interne à cause du PSG

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Leca et Sage à l’origine d’une affaire en or insoupçonnée en Ligue 1
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca et Sage à l’origine d’une affaire en or insoupçonnée en Ligue 1

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet