Florian Thauvin est revenu sur sa rupture avec les Tigres et a déploré le manque de soutien de son ancien ami et coéquipier André-Pierre Gignac, avec qui il a entretenu une relation forte à l’OM.

C’est une vraie belle histoire qu’a connue l’OM au sein de son vestiaire il y a plusieurs années. En effet, la « bromance » entre Florian Thauvin et André-Pierre Gignac n’est jamais passée inaperçue à Marseille, là où les deux hommes ont disputé 72 matchs ensemble sur deux saisons. Parti à l’été 2015, Gignac a poursuivi sa carrière avec succès chez les Tigres, club emblématique du Mexique où il évolue toujours à 39 ans.

Il a ensuite accueilli Thauvin à bras ouverts, lorsque ce dernier a lui aussi choisi l’exil au Mexique après son départ de l’OM en 2021. À nouveau réunis, les deux frères ont joué une trentaine de matchs ensemble, avant que l’aventure ne tourne au vinaigre pour Thauvin. Fichu dehors, il a vécu un véritable enfer avant son rebond en Europe à l’Udinese dès janvier 2023. S’il en veut encore beaucoup aux Tigres, Thauvin est également très déçu de Gignac.

« J’aurais aimé qu’il fasse plus »

Dans une interview pour So Foot, l’ancien de Bastia a réglé ses comptes avec son ancien coéquipier : « J’aurais aimé qu’il fasse plus, bien évidemment, parce qu’il s’était engagé vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis du club, parce que c’est aussi le club qui lui a demandé de mener les discussions avec moi. J’aurais aimé qu’il dise aux dirigeants : « J’ai engagé ma responsabilité, vous n’avez pas toujours fait les choses correctement avec lui. Vous lui devez au moins du temps. Mais surtout, vous lui devez le respect » ».

Un manque de solidarité que Thauvin a encore beaucoup de mal à digérer, et une amitié qui a pris un sacré coup…