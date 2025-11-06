Proche de prolonger à l’OM lors de sa dernière saison, Florian Thauvin n’a finalement pas honoré sa parole donnée à Pablo Longoria. Une petite trahison dont il s’en veut toujours.

Revenu cet été en Ligue 1 pour représenter le RC Lens, Florian Thauvin avait évidemment coché la date de ses retrouvailles avec l’OM. Le match aller, qui s’est joué le 25 octobre dernier (victoire de Lens 2-1), a été chargé d’émotions pour « Flotov », qui n’a d’ailleurs pas voulu tirer le penalty de l’égalisation.

Un comportement qui lui a valu beaucoup de critiques. Toujours très attaché à Marseille, où il a évolué de 2013 à 2015, puis de 2016 à 2021, le milieu offensif lensois a justement vu sa carrière basculer après son départ libre pour rejoindre les Tigres au Mexique. Le point de départ d’une carrière qui a ensuite été tumultueuse.

« Maman, j’ai fait une bêtise »

Pour So Foot, Thauvin est justement revenu sur cette période, en reconnaissant un petit coup bas qu’il avait fait à l’OM et Pablo Longoria : « Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je devais signer, et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait. Plus tard dans l’année, Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester : on était tombés d’accord, mais un mois plus tard, je n’avais toujours pas reçu les contrats. Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking. Il me dit : « C’est bon, on est d’accord et tout ? ». Et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec les Tigres et que je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant, j’ai appelé ma mère et je lui ai dit : « Maman, j’ai fait une bêtise, j’ai donné ma parole alors que je n’aurais pas dû » ».

En souffrance au Mexique, Thauvin a ensuite rejoint l’Italie et l’Udinese en janvier 2023, avant de se refaire une santé et de signer un retour en France qui a fait grand bruit l’été dernier. Son come-back au Vélodrome, fixé au samedi 24 janvier, sera à scruter de près.