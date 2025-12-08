ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : double bonne nouvelle avant l’Union Saint-Gilloise

Roberto De Zerbi (OM)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Pierre-Emile Höjbjerg, grippé vendredi à Lille (0-1), devrait faire son retour face à l’Union Saint-Gilloise ce mardi en Ligue des Champions. Ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi.

Enfin des bonnes nouvelles pour l’OM. Grippé à Lille vendredi, Pierre-Emile Höjbjerg devrait retrouver le groupe mardi face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Une bouffée d’air frais pour Roberto De Zerbi, qui prépare déjà un déplacement crucial à Bruxelles. 

Höjbjerg vers un retour à l’OM

Les Marseillais, revenus du Nord après la défaite 1-0, ont en effet passé la nuit de vendredi à samedi à La Commanderie. Depuis, L’Équipe ajoute que les séances s’enchaînent normalement, avec un travail intensif dimanche en fin d’après-midi. Le coach de l’OM, lui, a laissé de côté les longs débriefs pour plonger directement dans la préparation d’un match capital entre deux équipes à égalité de points en C1 (6 chacun). Dans ce duel direct pour s’accrocher au wagon des huitièmes, l’entraîneur marseillais pourra donc compter sur le retour de son patron du milieu, Höjbjerg. 

L’Union Saint-Gilloise accrochée à la Gantoise

En revanche, Hamed Junior Traoré, Facundo Medina et Amine Gouiri resteront indisponibles, une série d’absences qui continue de compliquer les choix. Pendant ce temps, les supporters de l’OM surveillaient attentivement l’Union Saint-Gilloise, opposée à La Gantoise. Et les Belges n’ont pas franchement impressionné. Leaders du championnat, les partenaires de Sofiane Boufal se sont contentés d’un nul 1-1 face au 8e du classement. Un résultat qui laisse penser que l’OM a une vraie carte à jouer mardi, même si la C1 réserve rarement des cadeaux.

Ligue des championsOM
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue des champions...

OM : double bonne nouvelle avant l’Union Saint-Gilloise

Par Bastien Aubert
ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte
ASSE...

ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte

Par Laurent Hess
Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène
Liga...

Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène

Par William Tertrin
FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus
Ligue 1...

FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus

Par William Tertrin
ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia
ASSE...

ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia

Par Laurent Hess
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

OGC Nice : Clauss tourné en ridicule après la défaite contre Angers

Par William Tertrin
Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !
FC Barcelone...

Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi
Ligue 1...

PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi

Par William Tertrin
Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !
Bundesliga...

OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !

Par Laurent Hess
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL : la compo de Fonseca pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : l’avenir de Castro est scellé, Will Still très chaud pour le remplacer ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà
Mercato...

RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or
Mercato...

RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or

Par William Tertrin
OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?
Ligue 1...

OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE : un placardisé d’Horneland a ruiné le week-end des Verts

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : en pleine tourmente, Castro reçoit une bonne nouvelle signée par les Kita

Par William Tertrin
OM : Longoria et Benatia sont prévenus, un candidat très motivé veut leur place
Ligue 1...

OM : Longoria et Benatia sont prévenus, un candidat très motivé veut leur place

Par William Tertrin
Didier Deschamps
Mercato...

Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent une star, Deschamps intervient !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?
Mercato...

RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro plus que jamais fragilisé, deux successeurs se dégagent

Par William Tertrin
ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant
ASSE...

ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet