Enfin des bonnes nouvelles pour l’OM. Grippé à Lille vendredi, Pierre-Emile Höjbjerg devrait retrouver le groupe mardi face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Une bouffée d’air frais pour Roberto De Zerbi, qui prépare déjà un déplacement crucial à Bruxelles.

Höjbjerg vers un retour à l’OM

Les Marseillais, revenus du Nord après la défaite 1-0, ont en effet passé la nuit de vendredi à samedi à La Commanderie. Depuis, L’Équipe ajoute que les séances s’enchaînent normalement, avec un travail intensif dimanche en fin d’après-midi. Le coach de l’OM, lui, a laissé de côté les longs débriefs pour plonger directement dans la préparation d’un match capital entre deux équipes à égalité de points en C1 (6 chacun). Dans ce duel direct pour s’accrocher au wagon des huitièmes, l’entraîneur marseillais pourra donc compter sur le retour de son patron du milieu, Höjbjerg.

L’Union Saint-Gilloise accrochée à la Gantoise

En revanche, Hamed Junior Traoré, Facundo Medina et Amine Gouiri resteront indisponibles, une série d’absences qui continue de compliquer les choix. Pendant ce temps, les supporters de l’OM surveillaient attentivement l’Union Saint-Gilloise, opposée à La Gantoise. Et les Belges n’ont pas franchement impressionné. Leaders du championnat, les partenaires de Sofiane Boufal se sont contentés d’un nul 1-1 face au 8e du classement. Un résultat qui laisse penser que l’OM a une vraie carte à jouer mardi, même si la C1 réserve rarement des cadeaux.