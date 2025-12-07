RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà
Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l'OM !

Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !
William Tertrin
7 décembre 2025

À l’approche d’un mercato d’ajustement au Stade Rennais, l’arrivée d’un milieu de terrain pourrait s’avérer nécessaire si Kamara et Fofana s’en vont. Le moment idéal pour relancer une ancienne piste, qui était également sur les tablettes de l’OM ?

À Rennes, l’approche du mercato hivernal s’annonce réfléchie, fidèle à la vision de Habib Beye. Le coach se veut rassurant : pas de chamboulement, mais quelques ajustements pour peaufiner un groupe déjà compétitif. Beye l’a confirmé, il envisage « une régénération légère via une ou deux arrivées » afin d’optimiser la dynamique collective sans perturber l’équilibre existant. Cette stratégie témoigne d’une volonté affirmée : construire sur la stabilité et préserver la progression des jeunes talents du club.

Un milieu polyvalent pour épauler Rongier et Camara ?

Le chantier principal du SRFC pourrait concerner son entrejeu, où l’association Rongier, idole à la Beaujoire avant son transfert à Rennes et Mahdi Camara pose déjà des bases solides. Néanmoins, le staff cible un profil capable de compléter ce duo : pressing haut, impact physique, volume de jeu conséquent. Djaoui Cissé est un très bon client pour évoluer à leurs côtés, mais Glen Kamara se dirige vers la sortie, tandis que Seko Fofana pourrait faire ses valises si une belle offre est formulée.

Dion Lopy, profil déjà ciblé en 2023

Au rayon des cibles, Dion Lopy s’impose comme le candidat idéal. Une information dévoilée par le site Jeunesfooteux, à prendre tout de même avec de très grosses pincettes. Pour rappel, Lopy était pisté par Rennes lors du mercato estival 2023. L’OM était également sur le coup, mais il n’y a finalement pas eu de transfert.

Le milieu sénégalais de 23 ans, révélé avec le Stade de Reims en Ligue 1, évolue actuellement à l’UD Almería. Sa connaissance du championnat français, son abattage et sa capacité à se projeter figurent parmi ses atouts majeurs. Les décideurs rennais pourraient donc apprécier son profil complet, alliant récupération, intelligence de jeu et puissance dans les duels.

Resté sur une ascension régulière depuis ses débuts professionnels, Lopy est aujourd’hui valorisé à 4 millions d’euros par Transfermarkt, et bénéficie d’un contrat longue durée en Espagne (2029).

Les enjeux d’une possible arrivée de Dion Lopy

Pour le Stade Rennais, l’arrivée d’un joueur comme Dion Lopy serait un signal fort : renforcer l’intensité de l’entrejeu, assurer un relais efficace pour Rongier et Camara, sans entraver l’éclosion des jeunes pousses. Ce recrutement répond à trois impératifs majeurs :

  • Dynamiser le pressing collectif
  • Offrir plus d’impact dans la transition défensive
  • Sécuriser l’évolution d’un effectif resserré, fidèle au style prôné par Beye

Reste à voir le coût du transfert, à l’heure où le club souhaite éviter une inflation salariale et reste attaché à ses principes de recrutement ciblé. Une modération indispensable pour ne pas pénaliser l’ascension des jeunes issus de la formation bretonne.

La régénération progressive de l’effectif, tout en associant expérience et jeunesse, incarne parfaitement la philosophie du projet rennais. La piste Dion Lopy concentre donc tous les regards à l’approche d’un mercato certes prudent, mais où chaque décision pèsera dans la poursuite des ambitions européennes du club.

