FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, une idole de la Beaujoire a validé !

Pierre Aristouy a défendu Valentin Rongier (30 ans) contre ceux qui le critiquent d’avoir signé au mercato chez l’ennemi juré du FC Nantes, le Stade Rennais.

Le transfert de Valentin Rongier de l’OM au Stade Rennais n’a pas laissé les supporters du FC Nantes indifférents. Pour beaucoup, rejoindre l’ennemi historique du club semblait impensable. Mais Pierre Aristouy, ancienne idole de la Beaujoire et aujourd’hui commentateur avisé, apporte un autre son de cloche.

Interrogé par Tribune Nantaise, Aristouy défend l’ancien capitaine du FC Nantes : « Je crois que ce serait maladroit de penser ou de croire que Valentin Rongier a trahi le FC Nantes, n’aime pas le FC Nantes ou qu’il n’a pas de mémoire de ce que le FC Nantes lui a apporté. C’est un superbe joueur et un mec fantastique. »

« Chaque joueur mène la carrière qu’il souhaite »

L’ancien entraîneur du FC Nantes ajoute : « Il a certainement eu la maladresse un jour de poster quelque chose sur les réseaux. C’est resté et aujourd’hui, ça ressort. Chaque joueur de football mène la carrière qu’il souhaite et comme il l’entend. C’est quelqu’un qui assume totalement. Il est toujours hyper performant. Ça reste le même mec, certainement. »

Pour Aristouy, Rongier (30 ans) conserve son attachement au FC Nantes malgré son choix audacieux de poursuivre sa carrière chez le rival rennais. Le message est clair : critiquer le joueur pour ce transfert serait injuste, tant sur le plan humain que sportif.