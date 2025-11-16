Stade Rennais : un ancien buteur de l’OL et du LOSC de retour à Rennes ?

En difficulté à Leverkusen après une longue blessure, Martin Terrier (28 ans) pourrait envisager un retour en Ligue 1. Des discussions ont eu lieu cet été au Stade Rennais…

Martin Terrier n’a jamais vraiment quitté le cœur des supporters du Stade Rennais et son nom revient à nouveau dans les discussions mercato. À 28 ans, l’attaquant tricolore traverse une période compliquée après sa rupture du tendon d’Achille, une blessure lourde qui l’a éloigné des terrains durant de longs mois.

Depuis son retour, il peine à enchaîner les minutes à Leverkusen, un contexte qui pourrait pousser à envisager une solution temporaire. Footbalogue évoque clairement l’idée d’un prêt en Ligue 1 pour relancer la machine. Une option loin d’être insensée quand on connaît les qualités de Terrier, sa connaissance du championnat et son passé dans plusieurs clubs français, notamment le LOSC, l’OL et bien sûr le Stade Rennais, où il a signé certaines de ses meilleures saisons.

Des discussions cet été entre Terrier et le Stade Rennais

La rumeur prend encore plus de poids après l’intervention de l’insider Jonathan, interrogé sur la possibilité d’un retour à Rennes. Sa réponse est sans détour : « Y a eu des discussions cet été. » Pas de démenti, pas de fermeture de porte, ce qui suffit à relancer l’hypothèse d’un comeback.

Pour le Stade Rennais, l’idée serait séduisante : retrouver un joueur technique, efficace et parfaitement adapté au Roazhon Park. Pour Terrier, ce serait l’opportunité de reprendre du rythme dans un environnement qu’il connaît par cœur. Le dossier reste flou, mais l’idée d’un retour prend corps. Un hiver pourrait-il suffire à réunir de nouveau les deux parties ? À suivre, de près.