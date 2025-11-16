Mercato : le Stade Rennais prêt à détourner une pépite à 25 M€ du Real Madrid ?

Le Stade Rennais est à la lutte avec le Real mais aussi le Barça pour Kees Smit, le jeune milieu d’AZ.

On le sait depuis quelque temps déjà : le Stade Rennais s’est positionné sur Kees Smit, le milieu néerlandais de l’AZ Alkmaar. A 19 ans, le milieu néerlandais a déjà disputé 50 matchs toutes compétitions confondues (4 buts) avec l’équipe coachée par Maarten Martens et le Stade Rennais aimerait le faire venir dès le prochain Mercato.

Smit (AZ) plait à de nombreux cadors européens

Mais l’affaire s’annonce très compliquée. En effet, selon Sky, Kees Smit, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec AZ, est aussi suivi par le Real Madrid, très chaud sur le dossier, et par le FC Barcelone, Newcastle et le Bayern Munich. AZ demanderait 25 M€ pour le libérer dès janvier. Chaud, chaud, chaud !