France – Sénégal : Deschamps donne des nouvelles de Dembélé et désigne le favori de la Coupe du Monde

Didier Deschamps était présent en conférence de presse à la veille du match France – Sénégal en Coupe du Monde (21h).

Deschamps donne des nouvelles de Dembélé

« C’est vrai qu’Ousmane (Dembélé) a commencé tôt en sélection, mais il a eu des nombreuses blessures. Avec le PSG, son Ballon d’or le met en lumière. Il est très concentré, avec l’envie d’être très bon et décisif, comme il l’est assez régulièrement avec son club, même si ses problèmes physiques l’ont amené à manquer pas mal de matchs. On l’a laissé pouvoir évacuer la victoire en Ligue des champions. Evidemment qu’avec un Ousmane de haut niveau, ce sera un plus. »

Pas une revanche entre la France et le Sénégal

« Le Sénégal fait partie des meilleures équipes, ils ont tout en termes de qualité, des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, un bon milieu de terrain, une dimension athlétique et technique. On sait à quoi s’attendre, eux aussi. Ce sera un affrontement de haut niveau. La plupart de mes joueurs n’étaient pas nés en 2002. Il n’y a pas de revanche, c’était il y a 24 ans. Il y a une autre page à écrire. On va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens cette fois. »

L’Espagne favorite du Mondial

« S’il y a une équipe favorite, c’est bien l’Espagne, même si la France a légitimement l’ambition d’obtenir ce titre. Mais la route sera longue. La France a un potentiel de haut niveau, même si on a un renouvellement d’effectif. Je ne vais pas considérer l’équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori c’est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus. »