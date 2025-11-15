Stade Rennais : Habib Beye prêt à ouvrir la porte à une arrivée très surprenante ?

Alors que le Stade Rennais semble couvert en défense, un sous-entendu d’Habib Beye a peut-être relancé la possibilité d’une arrivée très inattendue au sein du groupe pro au SRFC.

À 28 ans, dans la fleur de l’âge, Jérémy Gélin se retrouve actuellement sans club depuis la fin de son contrat avec le club de Panserraikos en Grèce. Les supporters du Stade Rennais se souviennent sans doute du défenseur central, reconverti milieu de terrain, formé au SRFC et qui y a disputé 84 matchs sous le maillot de l’équipe première.

Récemment, Gélin a d’ailleurs renoué le fil de son histoire avec le club breton, avec qui il s’entraîne depuis plusieurs semaines pour garder la forme. Dans une interview pour Ouest-France, l’ancien Rennais a lancé un appel désespéré pour se trouver un nouveau challenge, tout en évoquant Habib Beye, coach rennais.

« Habib dit que je pourrais même servir dans un club comme Rennes »

« La situation génère beaucoup d’incompréhensions. Je ne dis pas que je devrais me retrouver au Real Madrid, mais je dois quand même pouvoir apporter mes qualités, mon vécu, pour aider dans un club structuré de L2 ou de bas de tableau de Ligue 1 ! Quand j’entends Habib (Beye) dire que je pourrais même servir dans un club comme Rennes, c’est qu’il y a un problème quelque part ! C’est difficile à accepter, mais c’est aussi le foot d’aujourd’hui, très instable économiquement, même s’il ne faut pas non plus cacher tous les problèmes derrière ça. Il faut que les choses s’alignent pour que tout se débloque. J’ai eu des appels de clubs de L2, mais rien de vraiment concret », a confié Jérémy Gélin.

Avec Jacquet, Brassier, Rouault, Seidu, ou encore Aït Boudlal, le Stade Rennais ne manque pas de centraux, et il faudrait probablement un concours de circonstances pour qu’Habib Beye fasse appel à Gélin, mais sait-on jamais…